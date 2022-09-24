الاقتصاد يفوز على الطب البشري ويتأهل لنهائي دوري طلاب جامعة طرابلس

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

خطف فريق كلية الاقتصاد ورقة التأهل إلى نهائي دوري طلاب جامعة طرابلس لكرة القدم، بعد فوزه على كلية الطب البشري بثلاثة أهداف مقابل هدف.

سير المباراة

شوط المباراة الأول كان حماسيًا وقدم الفريقان مستوى فنيًا جيدًا، بادر الاقتصاد بالتسجيل عن طريق مهاجمه أحمد الصويعي، ولاحت بعدها أكثر من فرصة سهلة للفريقين، لكنها لم تترجم إلى أهداف أبرزها فرصتان لكلية الطب البشري عن طريق اللاعبين محمد نصير ومحمد فتحي، وضاعت فرصة للاقتصاد عن طريق أنيس مكراز لينتهي الشوط الأول بتقدم الاقتصاد بهدف.

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وفي الشوط الثاني تواصل الأداء الجيد وتبادل الهجمات وتمكن الاقتصاد من الوصول للشباك ومضاعفة النتيجة بواسطة لاعبه عبدالمؤمن كراوع، يذلل بعدها الطب البشري الفارق بهدف جميل بإمضاء لاعبه محمد فتحي، وبضغط بعدها الطب البشري ولاحت له فرصة التعديل، لكن تمكن مدافع الاقتصاد محمد الجازوي من إبعادها من على خط المرمى.

الدقائق الأخيرة في المباراة

وفي الدقيقة 15 ومن هجمة مرتدة للاقتصاد تمكن اللاعب أنيس مكراز من إضافة الهدف الثالث لفريقه، بعدها توقفت المباراة، بسبب احتجاج كلية الطب البشري على صحة الهدف، انتظر الحكم الزمن القانوني وأعلن نهاية المباراة بفوز كلية الاقتصاد على الطب البشري، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف واحد (3-1).

أدار المباراة الحكم طارق أنبيه والمساعدان عبدالرحمن القاضي وأحمد الأربد والحكم الرابع رضا زرتي.

منافسات دوري الجامعات. (إنترنت)

منافسات دوري الجامعات. (إنترنت)