3 أندية في بطولة ليبيا لخماسيات القدم للصم

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

تنطلق اليوم السبت بقاعة 17 فبراير بطرابلس بطولة ليبيا لكرة القدم الخماسية للصم تحت 21 عامًا، تحت إشراف وتنظيم الاتحاد الليبي لرياضة الصم، وبرعاية صندوق التضامن الاجتماعي، وبمشاركة أندية الصمود ببنغازي وأويا بطرابلس وفزان سبها.

البطولة ستُقام بنظام الدوري الكامل «ذهابا وإيابا»، واليوم السبت ستقام ثلاث مباريات، الافتتاح ستجمع فزان سبها مع أويا طرابلس، ويعقبها مباراة الصمود ببنغازي مع أويا طرابلس، ثالث المباريات ستجمع الصمود مع فزان.

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وغدًا الأحد، ستُقام ثلاث مباريات أيضا المباراة الأولى ستجمع الصمود ببنغازي مع فزان سبها، ويعقبها مباراة أويا طرابلس مع الصمود بنغازي، وثالث المباريات ستجمع فزان سبها مع أويا طرابلس.

وسيجري اختيار العناصر البارزة في البطولة لضمها للمنتخب الوطني الذي تنتظره مشاركة مرتقبة في بطولة العالم للكرة الخماسية للصم التي تستضيفها ماليزيا في ديسمبر المقبل.

جانب من فاعليات بطولة ليبيا لخماسيات القدم للصم. (فيسبوك)