ليبيا تلتقي الأرجنتين في نصف نهائي بطولة العالم للكرة الحديدية

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

تتواصل بالعاصمة الإيطالية روما بطولة العالم للكرة الحديدية تحت 18 عامًا، وفي الدور ربع النهائي تمكن منتخب ليبيا للرافا، والمكون من الثنائي عبدالمهيمن الزنتوتي وفراس الزليطني والمدرب راشد السويسي من الفوز على سويسرا بنتيجة (7-6).

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وفي بقية نتائج الدور فازت سلوفاكيا على المجر (12-5)، وإيطاليا على البرازيل (12-10)، والأرجنتين على الأوروغواي (10-1).

مباراتا النصف نهائي

اليوم السبت في الدور النصف نهائي للبطولة، تلتقي ليبيا مع الأرجنتين، وإيطاليا تتبارى مع سلوفاكيا، والفائزان يلتقيان في المباراة النهائية للتتويج بالميدالية الذهبية.

وفي منافسات فردي الدقة، تأهل الليبي فراس الزليطني للدور الربع نهائي لبطولة العالم، وسيلتقي في منافسات هذا الدور مع البرازيلي بالوشيسي، وفي بقية مباريات ربع نهائي الدقة الأرجنتيني لوساس يتبارى مع السلوفاكي ميرسولاف، وفيرو من الأوروغواي يلتقي الإيطالي مارتينى، والجزائري حسام هميل يتبارى مع ميكايل من تركيا.

منافسات الكرة الحديدية. (فيسبوك)