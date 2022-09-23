الأولمبي الليبي يفوز برباعية في شباك رواند

القاهرة - بوابة الوسط

حقق المنتخب الأولمبي الليبي فوزا على نظيره الرواندي بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف واحد، في المباراة التي اقيمت مساء اليوم على ملعب شهداء بنينا، في مباراة ذهاب الدور التمهيدي الأول المؤهل إلى كأس أفريقيا تحت 23 المغرب ومنه إلى أولمبياد باريس 2024.

تمتلك المنتخب الليبي سيطرة واضحة على الشوط الاول من المباراة، وأهدر العديد من الفرص المؤكدة، إلى أن حصل على ضربة جزاء بعد عرقلة من جانب حارس مرمي رواند للمهاجم نور الدين قليب، سجل منها المهاجم نور الدين قليب الهدف الاول للمنتخب الاولمبي في الدقيقة عشرين.

وألغي حكم المباراة هدفا ثانيا للمنتخب الأولمبي بداعي التسلل، لينتهي الشوط الاول بنتيجة هدف دون مقابل لصالح الأولمبي الليبي.

الشوط الثاني بين الأولمبي الليبي ورواندا

وفي الشوط الثاني استمرت السيطرة الليبية على مجريات المباراة، وبعد مرور دقيقتين من بداية الشوط استطاع المهاجم نور الدين القليب تسجيل الهدف الثاني «ثنائية» في الدقيقة 47، واستمرت السيطرة ليسجل لاعب المنتخب الوطني فاضل سلامة الهدف الثالث في الدقيقة 52.وقبل نهاية المباراة بثلاثة دقائق أضاف المدافع علي يوسف الهدف الرابع في الدقيقة 87.

هدف المنتخب الرواندي جاء في الدقيقة 75 من تسديدة خارج من منطقة الجزاء، بعد أن اعتمد لاعبوه على التسديد من خارج المنطقة في الشوط الثاني، لينتهي اللقاء بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف.

وخاض مدرب المنتخب الوطني المهدي أبو شاح المباراة بتشكيل ضم ايمن التهيار في حراسة المرمي. ومحمود الشلوي، ونور الدين القليب، وعلي ميمون، وفاضل سلامة، والطيب العبيدي، وعلي يوسف، وإسلام الغنائي، ومؤيد جدور، وفرج ابراهيم وسند بن علي.

وقد استبدل كل من إسلام الغنائي، وعلي ميمون، والطيب العبيدي، ونور الدين القليب، وسند بن علي. واشرك كل من محمد عياد، وفرج غيضان، ومهاب الشكري، وإبراهيم المصراتي، وأنس الشبلي.