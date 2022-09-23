Atwasat

الأولمبي الليبي يفوز برباعية في شباك رواند

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 23 سبتمبر 2022, 09:46 مساء
الأولمبي الليبي يفوز برباعية في شباك رواند
المنتخب الأولمبي الليبي. (الإنترنت)
alwasat radio

حقق المنتخب الأولمبي الليبي فوزا على نظيره الرواندي بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف واحد، في المباراة التي اقيمت مساء اليوم على ملعب شهداء بنينا، في مباراة ذهاب الدور التمهيدي الأول المؤهل إلى كأس أفريقيا تحت 23 المغرب ومنه إلى أولمبياد باريس 2024.

تمتلك المنتخب الليبي سيطرة واضحة على الشوط الاول من المباراة، وأهدر العديد من الفرص المؤكدة، إلى أن حصل على ضربة جزاء بعد عرقلة من جانب حارس مرمي رواند للمهاجم نور الدين قليب، سجل منها المهاجم نور الدين قليب الهدف الاول للمنتخب الاولمبي في الدقيقة عشرين.

وألغي حكم المباراة هدفا ثانيا للمنتخب الأولمبي بداعي التسلل، لينتهي الشوط الاول بنتيجة هدف دون مقابل لصالح الأولمبي الليبي.

الشوط الثاني بين الأولمبي الليبي ورواندا
وفي الشوط الثاني استمرت السيطرة الليبية على مجريات المباراة، وبعد مرور دقيقتين من بداية الشوط استطاع المهاجم نور الدين القليب تسجيل الهدف الثاني «ثنائية» في الدقيقة 47، واستمرت السيطرة ليسجل لاعب المنتخب الوطني فاضل سلامة الهدف الثالث في الدقيقة 52.وقبل نهاية المباراة بثلاثة دقائق أضاف المدافع علي يوسف الهدف الرابع في الدقيقة 87.

هدف المنتخب الرواندي جاء في الدقيقة 75 من تسديدة خارج من منطقة الجزاء، بعد أن اعتمد لاعبوه على التسديد من خارج المنطقة في الشوط الثاني، لينتهي اللقاء بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف.

وخاض مدرب المنتخب الوطني المهدي أبو شاح المباراة بتشكيل ضم ايمن التهيار في حراسة المرمي. ومحمود الشلوي، ونور الدين القليب، وعلي ميمون، وفاضل سلامة، والطيب العبيدي، وعلي يوسف، وإسلام الغنائي، ومؤيد جدور، وفرج ابراهيم وسند بن علي.

وقد استبدل كل من إسلام الغنائي، وعلي ميمون، والطيب العبيدي، ونور الدين القليب، وسند بن علي. واشرك كل من محمد عياد، وفرج غيضان، ومهاب الشكري، وإبراهيم المصراتي، وأنس الشبلي.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كاركاتير حليم - الفساد في ليبيا

كاركاتير حليم - الفساد في ليبيا
عباس للأمم المتحدة: إسرائيل لم تعد «شريكا» من أجل السلام

عباس للأمم المتحدة: إسرائيل لم تعد «شريكا» من أجل السلام
المنطقة الخضراء في بغداد.. من منطقة محصنة إلى ساحة اشتباكات أحيانا

المنطقة الخضراء في بغداد.. من منطقة محصنة إلى ساحة اشتباكات أحيانا
اختلاس 45 مليار دولار من إعانات البطالة بالولايات المتحدة خلال تفشي كوفيد

اختلاس 45 مليار دولار من إعانات البطالة بالولايات المتحدة خلال تفشي كوفيد
60 مليار إسترليني كلفة وضع حد أقصى لأسعار الطاقة بالمملكة المتحدة خلال 6 أشهر

60 مليار إسترليني كلفة وضع حد أقصى لأسعار الطاقة بالمملكة المتحدة خلال 6 أشهر
الجنيه الإسترليني يسجل أدنى مستوى في 37 عاما مع تزايد المخاوف من الركود

الجنيه الإسترليني يسجل أدنى مستوى في 37 عاما مع تزايد المخاوف من الركود
شركة أميركية تنتج علاجا يقلص آثار التليف الكيسي

شركة أميركية تنتج علاجا يقلص آثار التليف الكيسي
«الأهلي طرابلس» يستعد لـ «المريخ» السوداني في دور الـ32 بعد وداع «الاتحاد»

«الأهلي طرابلس» يستعد لـ «المريخ» السوداني في دور الـ32 بعد وداع «الاتحاد»
نورلاند يتحدث من نيويورك عن «أفكار جديدة» بشأن ليبيا

نورلاند يتحدث من نيويورك عن «أفكار جديدة» بشأن ليبيا
شاهد في «فلوسنا».. مسؤولان بديوان المحاسبة يوضحان ملاحظات تقرير 2021

شاهد في «فلوسنا».. مسؤولان بديوان المحاسبة يوضحان ملاحظات تقرير 2021
الدبيبة: سنكسر أي قانون لمساعدة المواطنين.. وتصرف ديوان المحاسبة غير مسؤول

الدبيبة: سنكسر أي قانون لمساعدة المواطنين.. وتصرف ديوان المحاسبة غير مسؤول
موسكو: 10 آلاف شخص تطوعوا للقتال في أوكرانيا في آخر 24 ساعة

موسكو: 10 آلاف شخص تطوعوا للقتال في أوكرانيا في آخر 24 ساعة
القيب يرد على تقرير «المحاسبة» بشأن «الآيفون»: مزايا وفق القانون

القيب يرد على تقرير «المحاسبة» بشأن «الآيفون»: مزايا وفق القانون
ألمانيا تعلن استعدادها لاستقبال الفارّين من الجيش الروسي

ألمانيا تعلن استعدادها لاستقبال الفارّين من الجيش الروسي
«جيمس بوند» المقبل عنصر مخلص في خدمة الملك بدلا من الملكة

«جيمس بوند» المقبل عنصر مخلص في خدمة الملك بدلا من الملكة
تفاصيل ترميم الأفلام الكلاسيكية وعرضها بمهرجان «القاهرة» (فيديو)

تفاصيل ترميم الأفلام الكلاسيكية وعرضها بمهرجان «القاهرة» (فيديو)
«المدعي العسكري»: وزيرة العدل أصدرت أمرا بالإفراج الصحي عن منصور ضو

«المدعي العسكري»: وزيرة العدل أصدرت أمرا بالإفراج الصحي عن منصور ضو
وفاة الفنان المصري هشام سليم وتشييع الجنازة عصر الخميس

وفاة الفنان المصري هشام سليم وتشييع الجنازة عصر الخميس
 المزيد من رياضة محلية

تعليقات

عناوين ذات صلة
الأهلي طرابلس يتلقى العديد من برقيات التهنئة لمناسبة عيد التأسيس الـ72
الأهلي طرابلس يتلقى العديد من برقيات التهنئة لمناسبة عيد التأسيس ...
انتهت عبر قناة الوسط (WTV).. مباراة منتخبي ليبيا وأوغندا في افتتاح الدورة الودية الدولية
انتهت عبر قناة الوسط (WTV).. مباراة منتخبي ليبيا وأوغندا في ...
المنتخب الوطني يتعادل سلبيا مع ضيفه الأوغندي بالدورة الودية
المنتخب الوطني يتعادل سلبيا مع ضيفه الأوغندي بالدورة الودية
إعلان قائمة المنتخب الوطني الأولمبي لخوض تصفيات أولمبياد باريس
إعلان قائمة المنتخب الوطني الأولمبي لخوض تصفيات أولمبياد باريس
عمومية اللجنة الأولمبية تدرس تعديلات النظام الأساسي
عمومية اللجنة الأولمبية تدرس تعديلات النظام الأساسي
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
الاتحاد يسقط بهدف أمام بطل بورندي في مستهل مشوار دوري الأبطال
الاتحاد يسقط بهدف أمام بطل بورندي في مستهل مشوار دوري ......
انتهت عبر قناة «WTV».. الاتحاد 2 - 1 فلامبو
انتهت عبر قناة «WTV».. الاتحاد 2 - 1 فلامبو...
«روما» يشق للأخضر الليبي فوزا مثيرا بثلاثية على أهلي الخرطوم في بداية مشوار «الكونفدرالية»
«روما» يشق للأخضر الليبي فوزا مثيرا بثلاثية على أهلي الخرطوم......
انتهت عبر «WTV».. مباراة «الأهلي طرابلس» 4-0 «كم كم» بدوري الأبطال
انتهت عبر «WTV».. مباراة «الأهلي طرابلس» 4-0 «كم كم» بدوري ......
بث مباشر عبر قناة «WTV» لمباراة «الاتحاد» و«فلامبو» في دوري الأبطال
بث مباشر عبر قناة «WTV» لمباراة «الاتحاد» و«فلامبو» في دوري ......
المزيد
الأولمبي الليبي يفوز برباعية في شباك رواند
الأولمبي الليبي يفوز برباعية في شباك رواند...
المنتخب الأولمبي يلتقي رواندا مساء اليوم
المنتخب الأولمبي يلتقي رواندا مساء اليوم...
«الأهلي طرابلس» يستعد لـ «المريخ» السوداني في دور الـ32 بعد وداع «الاتحاد»
«الأهلي طرابلس» يستعد لـ «المريخ» السوداني في دور الـ32 بعد ......
عمومية اللجنة الأولمبية تدرس تعديلات النظام الأساسي
عمومية اللجنة الأولمبية تدرس تعديلات النظام الأساسي...
إعلان قائمة المنتخب الوطني الأولمبي لخوض تصفيات أولمبياد باريس
إعلان قائمة المنتخب الوطني الأولمبي لخوض تصفيات أولمبياد ......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط