Atwasat

المنتخب الأولمبي يلتقي رواندا مساء اليوم

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس الجمعة 23 سبتمبر 2022, 03:11 مساء
المنتخب الأولمبي يلتقي رواندا مساء اليوم
لاعبو المنتخب الأولمبي الليبي لكرة القدم. (أرشيفية)
alwasat radio

يلتقي المنتخب الوطني الأولمبي الليبي في الساعة السابعة مساء اليوم الجمعة، مع منتخب روندا على ملعب شهداء بنينا، في مباراة ذهاب الدور التمهيدي الأول المؤهل إلى كأس أفريقيا تحت 23 المغرب ومنه إلى أولمبياد باريس 2024.

وخاض المنتخب الأولمبي مباريات ودية محلية ودولية من بينها مباراتا المنتخب السوداني، واستعد لاعبو المنتخب للمباراة في معسكر بمدينتي البيضاء وبنغازي تحت إشراف طاقم تدريب محلي بقياد المدرب المهدي أبوشاح.

القائمة الرسمية للمنتخب الأولمبي
وكانت لجنة المنتخبات بالاتحاد الليبي لكرة القدم اختارت القائمة الرسمية للمنتخب الأولمبي والتي تضم أيمن التيهار، ونصر محمد، والزبير صالح، وسند بن علي، ومحمد عياد، وعلي ميمون، ومؤيد جدور، وفرج حسين، ويونس الحجازي، ومعاذ فتحي، وإبراهيم المصراتي، وأحمد التايب، والمعتصم ميلود، ونور الدين القليب، وأحمد مصطفي، والطيب أل عبيدي، ومآب شكرى، وحسين طقطق، ومحمود الشلوي، وفاضل سلامة، وأنس الشبلي، وفرج غيطان، وإسلام الغنائي.

وعُقد صباح الجمعة الاجتماع الفني لمباراة المنتخب الليبي ونظيره الرواندي الذي وصل فجر اليوم إلى مدينة بنغازي .

المنتخب الأولمبي يلتقي رواندا مساء اليوم
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

اختلاس 45 مليار دولار من إعانات البطالة بالولايات المتحدة خلال تفشي كوفيد

اختلاس 45 مليار دولار من إعانات البطالة بالولايات المتحدة خلال تفشي كوفيد
الجنيه الإسترليني يسجل أدنى مستوى في 37 عاما مع تزايد المخاوف من الركود

الجنيه الإسترليني يسجل أدنى مستوى في 37 عاما مع تزايد المخاوف من الركود
شركة أميركية تنتج علاجا يقلص آثار التليف الكيسي

شركة أميركية تنتج علاجا يقلص آثار التليف الكيسي
«الأهلي طرابلس» يستعد لـ «المريخ» السوداني في دور الـ32 بعد وداع «الاتحاد»

«الأهلي طرابلس» يستعد لـ «المريخ» السوداني في دور الـ32 بعد وداع «الاتحاد»
شاهد في «فلوسنا».. مسؤولان بديوان المحاسبة يوضحان ملاحظات تقرير 2021

شاهد في «فلوسنا».. مسؤولان بديوان المحاسبة يوضحان ملاحظات تقرير 2021
الدبيبة: سنكسر أي قانون لمساعدة المواطنين.. وتصرف ديوان المحاسبة غير مسؤول

الدبيبة: سنكسر أي قانون لمساعدة المواطنين.. وتصرف ديوان المحاسبة غير مسؤول
موسكو: 10 آلاف شخص تطوعوا للقتال في أوكرانيا في آخر 24 ساعة

موسكو: 10 آلاف شخص تطوعوا للقتال في أوكرانيا في آخر 24 ساعة
القيب يرد على تقرير «المحاسبة» بشأن «الآيفون»: مزايا وفق القانون

القيب يرد على تقرير «المحاسبة» بشأن «الآيفون»: مزايا وفق القانون
ألمانيا تعلن استعدادها لاستقبال الفارّين من الجيش الروسي

ألمانيا تعلن استعدادها لاستقبال الفارّين من الجيش الروسي
«جيمس بوند» المقبل عنصر مخلص في خدمة الملك بدلا من الملكة

«جيمس بوند» المقبل عنصر مخلص في خدمة الملك بدلا من الملكة
تفاصيل ترميم الأفلام الكلاسيكية وعرضها بمهرجان «القاهرة» (فيديو)

تفاصيل ترميم الأفلام الكلاسيكية وعرضها بمهرجان «القاهرة» (فيديو)
«المدعي العسكري»: وزيرة العدل أصدرت أمرا بالإفراج الصحي عن منصور ضو

«المدعي العسكري»: وزيرة العدل أصدرت أمرا بالإفراج الصحي عن منصور ضو
وفاة الفنان المصري هشام سليم وتشييع الجنازة عصر الخميس

وفاة الفنان المصري هشام سليم وتشييع الجنازة عصر الخميس
الدولار يواصل الارتفاع بعد قرار زيادة الفائدة الأميركية

الدولار يواصل الارتفاع بعد قرار زيادة الفائدة الأميركية
أميركا تشكر السعودية على صفقة تبادل الأسرى بين أوكرانيا وروسيا

أميركا تشكر السعودية على صفقة تبادل الأسرى بين أوكرانيا وروسيا
ساركوزي-القذافي: تفاصيل أرشيف رقمي جديد لمساعد الرئيس الفرنسي السابق يخرج إلى الواجهة

ساركوزي-القذافي: تفاصيل أرشيف رقمي جديد لمساعد الرئيس الفرنسي السابق يخرج إلى ...
انتهت عبر قناة الوسط (WTV).. مباراة منتخبي ليبيا وأوغندا في افتتاح الدورة الودية الدولية

انتهت عبر قناة الوسط (WTV).. مباراة منتخبي ليبيا وأوغندا في افتتاح الدورة الودية...
كانافارو يبدأ العمل التدريبي لأول مرة في إيطاليا من الدرجة الثانية مع بينيفنتو

كانافارو يبدأ العمل التدريبي لأول مرة في إيطاليا من الدرجة الثانية مع بينيفنتو
 المزيد من رياضة محلية

تعليقات

عناوين ذات صلة
ليبيا وأوغندا في افتتاح البطولة الودية الدولية على ملعب «بنينا».. الأربعاء
ليبيا وأوغندا في افتتاح البطولة الودية الدولية على ملعب «بنينا».....
الأهلي طرابلس يتلقى العديد من برقيات التهنئة لمناسبة عيد التأسيس الـ72
الأهلي طرابلس يتلقى العديد من برقيات التهنئة لمناسبة عيد التأسيس ...
انتهت عبر قناة الوسط (WTV).. مباراة منتخبي ليبيا وأوغندا في افتتاح الدورة الودية الدولية
انتهت عبر قناة الوسط (WTV).. مباراة منتخبي ليبيا وأوغندا في ...
المنتخب الوطني يتعادل سلبيا مع ضيفه الأوغندي بالدورة الودية
المنتخب الوطني يتعادل سلبيا مع ضيفه الأوغندي بالدورة الودية
إعلان قائمة المنتخب الوطني الأولمبي لخوض تصفيات أولمبياد باريس
إعلان قائمة المنتخب الوطني الأولمبي لخوض تصفيات أولمبياد باريس
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
الاتحاد يسقط بهدف أمام بطل بورندي في مستهل مشوار دوري الأبطال
الاتحاد يسقط بهدف أمام بطل بورندي في مستهل مشوار دوري ......
انتهت عبر قناة «WTV».. الاتحاد 2 - 1 فلامبو
انتهت عبر قناة «WTV».. الاتحاد 2 - 1 فلامبو...
«روما» يشق للأخضر الليبي فوزا مثيرا بثلاثية على أهلي الخرطوم في بداية مشوار «الكونفدرالية»
«روما» يشق للأخضر الليبي فوزا مثيرا بثلاثية على أهلي الخرطوم......
انتهت عبر «WTV».. مباراة «الأهلي طرابلس» 4-0 «كم كم» بدوري الأبطال
انتهت عبر «WTV».. مباراة «الأهلي طرابلس» 4-0 «كم كم» بدوري ......
بث مباشر عبر قناة «WTV» لمباراة «الاتحاد» و«فلامبو» في دوري الأبطال
بث مباشر عبر قناة «WTV» لمباراة «الاتحاد» و«فلامبو» في دوري ......
المزيد
المنتخب الأولمبي يلتقي رواندا مساء اليوم
المنتخب الأولمبي يلتقي رواندا مساء اليوم...
«الأهلي طرابلس» يستعد لـ «المريخ» السوداني في دور الـ32 بعد وداع «الاتحاد»
«الأهلي طرابلس» يستعد لـ «المريخ» السوداني في دور الـ32 بعد ......
عمومية اللجنة الأولمبية تدرس تعديلات النظام الأساسي
عمومية اللجنة الأولمبية تدرس تعديلات النظام الأساسي...
إعلان قائمة المنتخب الوطني الأولمبي لخوض تصفيات أولمبياد باريس
إعلان قائمة المنتخب الوطني الأولمبي لخوض تصفيات أولمبياد ......
المنتخب الوطني يتعادل سلبيا مع ضيفه الأوغندي بالدورة الودية
المنتخب الوطني يتعادل سلبيا مع ضيفه الأوغندي بالدورة الودية...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط