المنتخب الأولمبي يلتقي رواندا مساء اليوم

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

يلتقي المنتخب الوطني الأولمبي الليبي في الساعة السابعة مساء اليوم الجمعة، مع منتخب روندا على ملعب شهداء بنينا، في مباراة ذهاب الدور التمهيدي الأول المؤهل إلى كأس أفريقيا تحت 23 المغرب ومنه إلى أولمبياد باريس 2024.

وخاض المنتخب الأولمبي مباريات ودية محلية ودولية من بينها مباراتا المنتخب السوداني، واستعد لاعبو المنتخب للمباراة في معسكر بمدينتي البيضاء وبنغازي تحت إشراف طاقم تدريب محلي بقياد المدرب المهدي أبوشاح.

القائمة الرسمية للمنتخب الأولمبي

وكانت لجنة المنتخبات بالاتحاد الليبي لكرة القدم اختارت القائمة الرسمية للمنتخب الأولمبي والتي تضم أيمن التيهار، ونصر محمد، والزبير صالح، وسند بن علي، ومحمد عياد، وعلي ميمون، ومؤيد جدور، وفرج حسين، ويونس الحجازي، ومعاذ فتحي، وإبراهيم المصراتي، وأحمد التايب، والمعتصم ميلود، ونور الدين القليب، وأحمد مصطفي، والطيب أل عبيدي، ومآب شكرى، وحسين طقطق، ومحمود الشلوي، وفاضل سلامة، وأنس الشبلي، وفرج غيطان، وإسلام الغنائي.

وعُقد صباح الجمعة الاجتماع الفني لمباراة المنتخب الليبي ونظيره الرواندي الذي وصل فجر اليوم إلى مدينة بنغازي .