عمومية اللجنة الأولمبية تدرس تعديلات النظام الأساسي

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

أرسل مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الليبية مقترح تعديلات النظام الأساسي إلى كافة أعضاء الجمعية العمومية لدراستها وإبداء الملاحظات التي ستعرض خلال اجتماع سيعقد الأسبوع المقبل، للتصويت على تلك التعديلات، وفق منشور عبر الصفحة الرسمية للجنة على «فيسبوك».

موعد انتخابات مجلس إدارة اللجنة الأولمبية

ومن المقرر أن يحدد الاجتماع المرتقب موعد إجراء انتخابات مجلس إدارة اللجنة الأولمبية، وتشكيل لجنتي الانتخابات والطعون.

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من جانبهم، أعلن عدد من أعضاء الجمعية العمومية عن اقتراح تعديلات مهمة على النظام الأساسي، بما يتوافق مع الميثاق الأولمبي ويتلائم مع متطلبات الوضع الحالي، ويتماشى مع آليات العمل الرياضي والأولمبي، لافتين إلى أن التعديلات المقترحة تنظيمية، بحيث يكون النظام الأساسي مواكبًا للحركة الأولمبية إقليميا وقاريا وعالميا.

يأتي هذا في إطار التطوير والحداثة مع التنويه بأن هذه التعديلات ليس لها علاقة بالانتخابات المرتقبة، بقدر علاقتها بتطوير عمل اللجنة الأولمبية وتعزيز مكانتها ودورها الريادي، بغض النظر عن المرشحين.