إعلان قائمة المنتخب الوطني الأولمبي لخوض تصفيات أولمبياد باريس

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

أصدرت لجنة المنتخبات بالاتحاد الليبي لكرة القدم، القائمة الرسمية للمنتخب الوطني الأولمبي، والذي سيخوض مباراة رواندا في تصفيات أولمبياد باريس.

وضمت القائمة: أيمن التيهار نصر محمد والزبير صالح وسند بن علي ومحمد عياد وعلي ميمون ومؤيد جدور وفرج حسين ويونس الحجازي ومعاذ فتحي وإبراهيم المصراتي وأحمد التايب والمعتصم ميلود ونور الدين القليب وأحمد مصطفي والطيب العبيدي ومآب شكرى وحسين طقطق ومحمود الشلوي وفاضل سلامة وأنس الشبلي وفرج غيطان وإسلام الغنائي.

- المنتخب الوطني الأولمبي يفوز على نظيره السوداني

وفي إطار التحضير لخوض منافسات تصفيات أمم أفريقيا المؤهلة إلى نهائيات أولمبياد باريس 2024، حقق المنتخب الوطني الأولمبي، في 15 سبتمبر، الفوز على نظيره المنتخب الأولمبي السوداني، بهدف دون رد، في المباراة التي جرت بينهما وديا، بملعب شهداء بنينا.