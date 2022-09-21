الأهلي طرابلس يتلقى العديد من برقيات التهنئة لمناسبة عيد التأسيس الـ72

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

تلقت اللجنة التسييرية بنادي الأهلي طرابلس العديد من برقيات التهاني من الأندية والشخصيات الرياضية والإعلامية والرياضيين لمناسبة ذكرى التأسيس الـ72 والذي أقيم بهذه المناسبة حفل كبير بمقر النادي حضره العديد من الشخصيات الرياضية والرياضيين القدامى والجمهور الرياضي.

- عبدالله الشحومي رئيسا لمسابقات كرة القدم الليبية

ووردت برقيات التهنئة من الأندية الرياضية الأولمبي والتحدي ودارنس وأبوسليم وخليج سرت والخمس والمستقبل والمروج والاتحاد المصراتي.

أيضًا وصلت برقيات التهاني من أندية التحرير تاجوراء والهدف والفاروق الرحيبات والظهرة بني وليد والجبل الأصابعة والأمواج الزرقاء والنجوم والسكة والوطن والنصر والأخضر والصقور.

احتفالات الأهلي طرابلس. (صفحة نادي الأهلي طرابلس عبر فيسبوك)

احتفالات الأهلي طرابلس. (صفحة نادي الأهلي طرابلس عبر فيسبوك)

احتفالات الأهلي طرابلس. (صفحة نادي الأهلي طرابلس عبر فيسبوك)