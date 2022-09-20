بمعنويات عالية.. منتخب رفع الأثقال الليبي جاهز لأفريقية المغرب

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

أكمل منتخب رفع الأثقال استعداداته للمشاركة في بطولة أفريقيا للناشئين والشباب التي ستقام بمدينة الدار البيضاء المغربية خلال الفترة من 25 إلى 30 سبتمبر الجاري، ويترأس الوفد الليبي سعيد بوجنيدية، ويضم الإداري مصطفى حشاد، والمدربين محمد سعيد وجمال القنطري وأبوبكر الدوكالي.

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أما الرباعون فهم: محمد غلام ومنيب العزابي وشاهين داوود وزكريا شلابي ونصرالدين المالكي ويوسف شاكير وكمال شلابي ومالك الدوكالي ومقدام صلاح الدين ومحمد الشارف وهشام الدوكالي وعبدالسلام قناو ويوسف زاوية ومحمد شلابي ومحمد امسيمير، بجانب الحكمين يونس الحمادي والصافي حميده.

قناو يتحدث إلى «بوابة الوسط»

وفي تصريح لرئيس لجنة المنتخبات باتحاد الأثقال أسامة قناو إلى «بوابة الوسط» قال «أحيي وزارة الرياضة على دعمها بتوفيرها تذاكر السفر والإقامة والملابس».

وأضاف قناو «أن معسكر المنتخب تميز بالندية والحرص والالتزام وأن معنويات الرباعين عالية وبعون الله سنعتلي منصات التتويج».

يذكر أن البطولة ستشهد مشاركة دول ليبيا وتونس ومصر والجزائر والمغرب وأوغندا والكونغو الديمقراطية ولوسوتو ومدغشقر وغانا وجنوب أفريقيا والكاميرون ومرشيوس.