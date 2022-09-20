Atwasat

3 لجان لمعاينة ملاعب كرة القدم

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس الثلاثاء 20 سبتمبر 2022, 03:37 مساء
3 لجان لمعاينة ملاعب كرة القدم
جانب من تفقد الملاعب في ليبيا. (فيسبوك)
alwasat radio

صدر عن مجلس إدارة الاتحاد الليبي لكرة القدم قرار بتشكيل لجان معاينة الملاعب، لتقوم بزيارات تفقدية لمعاينة الملاعب المستهدفة لإقامة مباريات مسابقة الموسم الرياضي (2022-2023) الخاضعة لإشراف لجنة تنظيم المسابقات من النواحي الفنية والإدارية والأمنية.

تشكيل لجان لتفقد الملاعب
اللجنة الأولى برئاسة محمد عبدالله محمد وعضوية محمد الزلاوي ومحمد الشلماني ومنير سعيد، وتتولى القيام بزيارة ومعاينة الملاعب الواقعة في نطاق الاتحادات الفرعية بمناطق طبرق والجبل الأخضر وبنغازي وخليج سرت.

- «بوابة الوسط» تستعرض تفاصيل بيان اتحاد الكرة الليبي بشأن تفقد الملاعب

اللجنة الثانية برئاسة علي أحمد العقربي، وعضوية عبدالفتاح التريكي وعادل سويسي وخالد عدال، وتتولى زيارة ومعاينة الملاعب الواقعة في نطاق الاتحادات الفرعية بمناطق مصراتة وطرابلس والغربية.

اللجنة الثالثة برئاسة نصرالدين قرين، وعضوية عبدالسلام الكشكري وعبدالقادر الليفاوي والبسباسي محمد.

وفي المادة الثانية من القرار الاتحادات الفرعية الواقع في نطاقها الجغرافي الملاعب يعتبرون أعضاء في اللجان المشكلة بهذا القرار كل حسب منطقته.

السويح يتولى مهمة جمع التقارير
وفي المادة الثالثة للقرار يتولى سالم السويح مقرر عام اللجنة جمع كل التقارير الواردة من اللجان المشكلة وتقديمها للأمانة العامة في موعد أقصاه 30 سبتمبر 2022 في النماذج الخاصة بالكشف على ملاعب المسابقات المحلية لعرضها على المكتب التنفيذي لاعتمادها.

وفي المادة الرابعة للقرار تتولى الاتحادات الفرعية بالمناطق كل حسب الواقع في نطاق موافاة لجنة تنظيم المسابقات بالملاعب الجاهزة والمستهدفة لإقامة مباريات المسابقات التي ينظمها الاتحاد الليبي لكرة القدم وعلى لجنة المسابقات إحالتها إلى لجان معاينة الملاعب.

وفي المادة الخامسة للقرار تتولى كل لجنة تحديد البرنامج الزمني لمواعيد زيارتها وموافاة الاتحادات الفرعية بالمناطق لتقوم ببلاغ الجهات التابع لها الملاعب بمواعيد الزيارة.

المادة السادسة يتم التنسيق مع الأمين العام للاتحاد بشأن توفير الاحتياجات اللازمة للجان لتسهيل مهام عملها، وفي المادة السابعة تصرف مكافأة مالية لأعضاء اللجان تحدد قيمتها بناء على اقتراح من الأمين العام للاتحاد، أما المادة الثامنة للجنة الاستعانة بمن ترى ضرورة الاستعانة به لأداء عملها.

الملاعب في ليبيا. (فيسبوك)
الملاعب في ليبيا. (فيسبوك)
جانب من تفقد الملاعب في ليبيا. (فيسبوك)
جانب من تفقد الملاعب في ليبيا. (فيسبوك)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الخميس.. قراءة في التجربة الشعرية لنصر الدين القاضي بـ«دار الفقيه»

الخميس.. قراءة في التجربة الشعرية لنصر الدين القاضي بـ«دار الفقيه»
العراق.. نهر دجلة يصارع الموت «عطشا»

العراق.. نهر دجلة يصارع الموت «عطشا»
اكتشاف تابوت أحد كبار رجال «دولة رمسيس الثاني»

اكتشاف تابوت أحد كبار رجال «دولة رمسيس الثاني»
دفن الملكة إليزابيث الثانية في ويندسور

دفن الملكة إليزابيث الثانية في ويندسور
شاهد في «وسط الخبر»: ليبيا بين القاهرة وأنقرة.. هل تتطابق الحسابات؟

شاهد في «وسط الخبر»: ليبيا بين القاهرة وأنقرة.. هل تتطابق الحسابات؟
«بوابة الوسط» تستعرض تفاصيل بيان اتحاد الكرة الليبي بشأن تفقد الملاعب

«بوابة الوسط» تستعرض تفاصيل بيان اتحاد الكرة الليبي بشأن تفقد الملاعب
برنامج «Wsport»: الأهلي طرابلس يبدأ تحضيراته في بنغازي

برنامج «Wsport»: الأهلي طرابلس يبدأ تحضيراته في بنغازي
«نسخة إلى الرأي العام»: أزمة نسبة الرسوب بالرياضيات واللغات: كفاءة المعلم أم جودة المنهج؟

«نسخة إلى الرأي العام»: أزمة نسبة الرسوب بالرياضيات واللغات: كفاءة المعلم أم ...
موسكو: نحتاج إلى فندق موقت لاستئناف عمل السفارة في طرابلس

موسكو: نحتاج إلى فندق موقت لاستئناف عمل السفارة في طرابلس
تركيا تبدأ قريبا دفع 25% من ثمن الغاز الروسي بالروبل

تركيا تبدأ قريبا دفع 25% من ثمن الغاز الروسي بالروبل
احتياطات الوقود الأحفوري تحوي 3.5 تريليون طن ثاني أكسيد الكربون

احتياطات الوقود الأحفوري تحوي 3.5 تريليون طن ثاني أكسيد الكربون
العائلة المالكة البريطانية تستعرض مشاهد من حياة إليزابيث قبل ساعات من تشييعها

العائلة المالكة البريطانية تستعرض مشاهد من حياة إليزابيث قبل ساعات من تشييعها
كاركاتير حليم - الاحتباس الحراري

كاركاتير حليم - الاحتباس الحراري
قائد مجموعة تشادية متمردة يدعو لإعادة آلاف الشباب من ليبيا

قائد مجموعة تشادية متمردة يدعو لإعادة آلاف الشباب من ليبيا
اختتام النسخة الأولى من مهرجان بندليف التراثي (صور)

اختتام النسخة الأولى من مهرجان بندليف التراثي (صور)
كاركاتير خيري - مسار حل الأزمة السياسية في ليبيا

كاركاتير خيري - مسار حل الأزمة السياسية في ليبيا
انتهت عبر «WTV».. «الأخضر» 0 - 0 «الأهلي الخرطوم» في الكونفدرالية

انتهت عبر «WTV».. «الأخضر» 0 - 0 «الأهلي الخرطوم» في الكونفدرالية
رسميا.. الإكوادور تحتفظ بمقعدها في كأس العالم بعد رفض طعن تشيلي

رسميا.. الإكوادور تحتفظ بمقعدها في كأس العالم بعد رفض طعن تشيلي
 المزيد من رياضة محلية

تعليقات

عناوين ذات صلة
«بوابة الوسط» تستعرض تفاصيل بيان اتحاد الكرة الليبي بشأن تفقد الملاعب
«بوابة الوسط» تستعرض تفاصيل بيان اتحاد الكرة الليبي بشأن تفقد ...
«تقنية المعلومات» تلتقي «الطبية» في نصف نهائي دوري جامعة طرابلس
«تقنية المعلومات» تلتقي «الطبية» في نصف نهائي دوري جامعة طرابلس
عبدالله الشحومي رئيسا لمسابقات كرة القدم الليبية
عبدالله الشحومي رئيسا لمسابقات كرة القدم الليبية
3 لجان لمعاينة ملاعب كرة القدم
3 لجان لمعاينة ملاعب كرة القدم
بمعنويات عالية.. منتخب رفع الأثقال الليبي جاهز لأفريقية المغرب
بمعنويات عالية.. منتخب رفع الأثقال الليبي جاهز لأفريقية المغرب
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
الاتحاد يسقط بهدف أمام بطل بورندي في مستهل مشوار دوري الأبطال
الاتحاد يسقط بهدف أمام بطل بورندي في مستهل مشوار دوري ......
«روما» يشق للأخضر الليبي فوزا مثيرا بثلاثية على أهلي الخرطوم في بداية مشوار «الكونفدرالية»
«روما» يشق للأخضر الليبي فوزا مثيرا بثلاثية على أهلي الخرطوم......
انتهت عبر قناة «WTV».. الاتحاد 2 - 1 فلامبو
انتهت عبر قناة «WTV».. الاتحاد 2 - 1 فلامبو...
انتهت عبر «WTV».. مباراة «الأهلي طرابلس» 4-0 «كم كم» بدوري الأبطال
انتهت عبر «WTV».. مباراة «الأهلي طرابلس» 4-0 «كم كم» بدوري ......
بث مباشر عبر قناة «WTV» لمباراة «الاتحاد» و«فلامبو» في دوري الأبطال
بث مباشر عبر قناة «WTV» لمباراة «الاتحاد» و«فلامبو» في دوري ......
المزيد
3 محطات في الدورة الودية الدولية لأجندة «فيفا» على أرض ليبيا
3 محطات في الدورة الودية الدولية لأجندة «فيفا» على أرض ليبيا...
الأهلي بنغازي يضم العمامي رسميا لمدة موسم واحد
الأهلي بنغازي يضم العمامي رسميا لمدة موسم واحد...
تكامل الاستعدادات لبطولة كرة القدم لمنتخبات مديريات الأمن بالمنطقة الشرقية
تكامل الاستعدادات لبطولة كرة القدم لمنتخبات مديريات الأمن ......
بمعنويات عالية.. منتخب رفع الأثقال الليبي جاهز لأفريقية المغرب
بمعنويات عالية.. منتخب رفع الأثقال الليبي جاهز لأفريقية ......
3 لجان لمعاينة ملاعب كرة القدم
3 لجان لمعاينة ملاعب كرة القدم...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط