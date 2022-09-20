3 لجان لمعاينة ملاعب كرة القدم

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

صدر عن مجلس إدارة الاتحاد الليبي لكرة القدم قرار بتشكيل لجان معاينة الملاعب، لتقوم بزيارات تفقدية لمعاينة الملاعب المستهدفة لإقامة مباريات مسابقة الموسم الرياضي (2022-2023) الخاضعة لإشراف لجنة تنظيم المسابقات من النواحي الفنية والإدارية والأمنية.

تشكيل لجان لتفقد الملاعب

اللجنة الأولى برئاسة محمد عبدالله محمد وعضوية محمد الزلاوي ومحمد الشلماني ومنير سعيد، وتتولى القيام بزيارة ومعاينة الملاعب الواقعة في نطاق الاتحادات الفرعية بمناطق طبرق والجبل الأخضر وبنغازي وخليج سرت.

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اللجنة الثانية برئاسة علي أحمد العقربي، وعضوية عبدالفتاح التريكي وعادل سويسي وخالد عدال، وتتولى زيارة ومعاينة الملاعب الواقعة في نطاق الاتحادات الفرعية بمناطق مصراتة وطرابلس والغربية.

اللجنة الثالثة برئاسة نصرالدين قرين، وعضوية عبدالسلام الكشكري وعبدالقادر الليفاوي والبسباسي محمد.

وفي المادة الثانية من القرار الاتحادات الفرعية الواقع في نطاقها الجغرافي الملاعب يعتبرون أعضاء في اللجان المشكلة بهذا القرار كل حسب منطقته.

السويح يتولى مهمة جمع التقارير

وفي المادة الثالثة للقرار يتولى سالم السويح مقرر عام اللجنة جمع كل التقارير الواردة من اللجان المشكلة وتقديمها للأمانة العامة في موعد أقصاه 30 سبتمبر 2022 في النماذج الخاصة بالكشف على ملاعب المسابقات المحلية لعرضها على المكتب التنفيذي لاعتمادها.

وفي المادة الرابعة للقرار تتولى الاتحادات الفرعية بالمناطق كل حسب الواقع في نطاق موافاة لجنة تنظيم المسابقات بالملاعب الجاهزة والمستهدفة لإقامة مباريات المسابقات التي ينظمها الاتحاد الليبي لكرة القدم وعلى لجنة المسابقات إحالتها إلى لجان معاينة الملاعب.

وفي المادة الخامسة للقرار تتولى كل لجنة تحديد البرنامج الزمني لمواعيد زيارتها وموافاة الاتحادات الفرعية بالمناطق لتقوم ببلاغ الجهات التابع لها الملاعب بمواعيد الزيارة.

المادة السادسة يتم التنسيق مع الأمين العام للاتحاد بشأن توفير الاحتياجات اللازمة للجان لتسهيل مهام عملها، وفي المادة السابعة تصرف مكافأة مالية لأعضاء اللجان تحدد قيمتها بناء على اقتراح من الأمين العام للاتحاد، أما المادة الثامنة للجنة الاستعانة بمن ترى ضرورة الاستعانة به لأداء عملها.

الملاعب في ليبيا. (فيسبوك)

جانب من تفقد الملاعب في ليبيا. (فيسبوك)