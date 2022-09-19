«بوابة الوسط» تستعرض تفاصيل بيان اتحاد الكرة الليبي بشأن تفقد الملاعب

القاهرة - بوابة الوسط

خرج الاتحاد الليبي لكرة القدم، اليوم الإثنين، بحزمة قرارات جديدة، عبر بيان رسمي، شهد قرار رئيس مجلس إدارة الاتحاد الليبي لكرة القدم عبد الحكيم الشلماني رقم (65) لسنة 2022 بشأن تشكيل لجان معاينة الملاعب، وجاء فيه:

لجان للقيام بزيارات تفقدية لمعاينة الملاعب

رئيس مجلس الإدارة: «بعد الاطلاع على القانون رقم (14) لسنة 1962 بشأن إنشاء اللجنة الأولمبية الليبية وتعديلاته. وعلى النظام الأساسي للاتحاد الليبي لكرة القدم، المعتمد من قبل الجمعية العمومية بتاريخ 24-12-2016. وعلى اللوائح المنظمة للعبة كرة القدم المعمول بها والقرارات المعممة والمعدلة لها. وعلى كتاب لجنة الانتخابات المؤرخ في 30-3-2021، بشأن اعتماد النتيجة النهائية لانتخاب مجلس إدارة الاتحاد الليبي لكرة القدم. وعلى ما أقره مجلس إدارة الاتحاد الليبي لكرة القدم في اجتماعه الثالث عشر المنعقد بتاريخ 18 - 9 - 2022.. تقرر مادة (1) تشكل لجان للقيام بزيارات تفقدية لمعاينة الملاعب المستهدفة لإقامة مباريات مسابقة الموسم الرياضي 2022 - 2023 الخاضعة لإشراف لجنة تنظيم المسابقات من حيث النواحي الفنية والإدارية والأمنية على النحو التالي».

اللجنة الثانية لمتابعة مصراتة وطرابلس والغربية

وأضاف البيان: «اللجنة الأولى: محمد عبدالله محمد رئيسًا والأعضاء محمد مفتاح الزلاوي ومحمد إبراهيم الشلماني ومنير سعيد برشي، وتتولى اللجنة الأولى القيام بزيارة ومعاينة الملاعب الواقعة في نطاق الاتحادات الفرعية بمناطق طبرق والجبل الأخضر وبنغازي وخليج سرت، أما اللجنة الثانية، فتضم رئيسًا علي أحمد العقربي والأعضاء عبدالفتاح محمد التريكي وعادل مصباح السويسي وخالد سالم عدال، وتتولى اللجنة الثانية القيام بزيارة ومعاينة الملاعب الواقعة في نطاق الاتحادات الفرعية بمناطق مصراتة وطرابلس والغربية».

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وأكمل البيان: «تضم اللجنة الثالثة: رئيسًا نصرالدین صالح قرين، وبعضوية عبدالسلام علي الكشكري وعبدالقادر إبراهيم الليفاوي والبسباسي محمد إسماعيل، وتتولى اللجنة الثالثة القيام بزيارة ومعاينة الملاعب الواقعة في نطاق الاتحاد الفرعي بالمنطقة الجنوبية، أما مادة (2): تضم رؤساء الاتحادات الفرعية الواقعة ضمن نطاقها الجغرافي الملاعب يعتبرون أعضاء باللجان المشكلة بهذا القرار كل حسب منطقته، أما مادة (3): يتولى سالم عمار السويح مقرر عام اللجنة بحيث يتولى جمع كل التقارير الواردة من اللجان المشكلة وصياغتها بشكل نهائي وتقديمها للأمانة العامة خلال موعد أقصاه 30-9-2022 على النماذج الموحدة الخاصة بالكشف على ملاعب المسابقات المحلية لعرضها على المكتب التنفيذي لاعتمادها».

وشمل البيان: «مادة (4) تتولى الاتحادات الفرعية بالمناطق كل حسب الواقع في نطاقه موافاة لجنة تنظيم المسابقات بالملاعب الجاهزة والمستهدفة لإقامة مباريات المسابقات التي ينظمها الاتحاد الليبي لكرة القدم، الخاضعة لإشراف لجنة تنظيم المسابقات، وعلى لجنة المسابقات إحالتها إلى لجان معاينة الملاعب في موعد أقصاه يوم 5-9-2022».