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موعد جديد لبطولة ليبيا لكرة المضرب

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس الإثنين 19 سبتمبر 2022, 03:26 مساء
موعد جديد لبطولة ليبيا لكرة المضرب
منافسات كرة المضرب. (فيسبوك)
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أكد الأمين العام للاتحاد الليبي لكرة المضرب، محمد سعيد، في تصريح خاص إلى «بوابة الوسط» تأجيل بطولة ليبيا لكرة المضرب للفئات السنية تحت 12، 14، 18 عاما والتي كان مقررا لها أن تبدأ اليوم الإثنين على ملاعب التنس بالمدينة الرياضية بطرابلس إلى أيام 29، 30 سبتمبر و1 أكتوبر 2022.

يشار إلى أن بطولة «تحت 12 عاما» تأهل لها اللاعبون عابد الموهوب وعاصم الموهوب والمنتصر سويلم وعبد الله الحمادي وأحمد رفيق وأنس الطيب وعمر دغيم ومالك فلفل ومحمد عاشور، وأدم الغنودي.

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وتأهل لبطولة «تحت 14عاما» اللاعبون عبدالرحمن بن عتيقة ومحمد فرج الصابر ويوسف فوزي العماري ومهاب الفاضلي ومحمد صلاح الزناتي ومؤنس شحاتة وسند الطيب وإلياس امسلم وهيثم الكرشودي وأحمد الكرشودي، ومعاذ الحميدي.

وبطولة البنات تأهلت لها اللاعبات هديل العوامي وغنى عاشور وبتول جميع وسارة فلفل.

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