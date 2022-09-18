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وداع مبكر لـ«الاتحاد» من دوري الأبطال وسط فوز (2-1) و3 ضربات جزاء

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس الأحد 18 سبتمبر 2022, 09:37 مساء
وداع مبكر لـ«الاتحاد» من دوري الأبطال وسط فوز (2-1) و3 ضربات جزاء
مباراة الاتحاد وفلامبو. (صفحة نادي الاتحاد عبر فيسبوك)
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تأهل فريق فلامبو البورندي إلى الدور الثاني الـ32 من منافسات دوري أبطال أفريقيا بفارق الأهداف، رغم خسارته من الاتحاد بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم الأحد، ضمن منافسات الدور التمهيدي الـ64 من مرحلة الإياب لدوري أبطال أفريقيا، لسابق فوز الفريق البورندي على أرضه بهدف نظيف.

- انتهت عبر قناة «WTV».. الاتحاد 2 - 1 فلامبو

الشوط الأول من مواجهة الإياب
جاء الشوط الأول لينتهي بالتعادل الإيجابي بهدف مقابل هدف، وقد جاء الهدف الأول لصالح الاتحاد من علامة الجزاء في الدقيقة الثانية، سجله معاذ عيسى، وكان الاتحاد أفضل خلال العشر دقائق الأولى، لكن فريق فلامبو استحوذ على مجريات المباراة في سرعة التحرك والكرات القصيرة والانتشار الجيد.

في المقابل كان فريق الاتحاد بطيئًا في التحضير، فضلا عن عدم الانتشار الجيد، ومن خلال مجريات اللعب استطاع فريق فلامبو تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 20، ولاحت فرصة وحيدة لفريق الاتحاد خلال مجريات الشوط الأول لينتهي بالتعادل الإيجابي بهدف مقابل هدف.

ضغط الشوط الثاني
وفي الشوط الثاني حاول الاتحاد الضغط، وتحصل على ركلة جزاء ثانية أهدرها معاذ عيسي في الدقيقة 55، واستمر التعادل الإيجابي حتى الدقيقة 68، عندما أعلن الحكم الجزائري ركلة جزاء لصالح الاتحاد ثالثة تقدم لها هذه المرة يحيى الزليتني، وسجل منها الهدف الثاني للاتحاد.

حاول الاتحاد تسجيل الفرص، لكن صلابة خط الدفاع وحارس المرمي البورندي لفريق فلامبو أنهت المباراة بفوز الاتحاد بنتيجة هدفين من علامة الجزاء مقابل هدف لفريق فلامبو، والذي أهله للدور الثاني بفارق الأهداف لسابق فوزه ذهابًا بهدف، ليلاقي في الدور المقبل الزمالك المصري.

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