استديو تحليلي عبر قناة «WTV» لمباراة «الاتحاد» و«فلامبو» في دوري الأبطال

القاهرة - بوابة الوسط

تقدم قناة الوسط «WTV» تغطية كاملة لمباراة «الاتحاد» و«فلامبو» البوروندي، بداية من الاستديو التحليلي الذي ينطلق في تمام الساعة 6:15 مساء اليوم الأحد.

- «الاتحاد» يبحث عن ورقة التأهل أمام «فلامبو» البوروندي بدوري أبطال أفريقيا.. الأحد

يقدم الاستديو التحليلي عبر قناة الوسط «WTV»، عبد الرازق بلحاج، بحضور نجمي كرة القدم الليبية علي ارحومة وعادل الخمسي.

مواجهة «الاتحاد» و«فلامبو»

ويبحث فريق كرة القدم الأول بنادي «الاتحاد» الليبي، اليوم الأحد، عن التأهل الرسمي أمام فريق «فلامبو» البوروندي في المباراة التي ستقام في السابعة من مساء اليوم الأحد، على أرضية ملعب «شهداء بنينا» بحضور الجماهير الرياضية، التي حددها الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» بـ5000 مشجع.

تأتي المباراة ضمن منافسات الدور التمهيدي الـ64 من مرحلة الإياب بدوري أبطال أفريقيا.