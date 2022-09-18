الشريف يوجه نداء عاجل بشأن نجم الكرة الليبية السابق محمود الجهاني

طرابلس - بوابة الوسط: صلاح بلعيد

وجه المحلل الرياضي واللاعب السابق أنور الشريف نداءً عاجلًا إلى وزير الرياضة عبدالشفيع الجويفي، بالتدخل لعلاج نجم نادي «الوحدة» والمنتخب الليبي لكرة القدم السابق محمود الجهاني.

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وقال الشريف، في منشور له على صفحته الشخصية عبر «فيسبوك»: «الجهاني يحتاج قرارًا سريعًا، وعاجلًا وضروريًا، وهو لاعب ومدرب أعطى للكرة الليبية الكثير».

وأضاف الشريف: «كان الجهاني خير سفير للكرة الليبية في زمن مضى، وياريت يتم النظر له بعين الاعتبار ولجميع الرياضيين المرضى حاليًا».