خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: كأس سوبر لوسيل.. وتطور الكرة الخليجية

القاهرة - بوابة الوسط

تابعت مباراة كأس «سوبر لوسيل» بين فريقي «الزمالك» المصري و«الهلال» السعودي بملعب «لوسيل» بالعاصمة القطرية الدوحة، وكانت مباراة مثيرة ارتفع فيها المستوى الفني، خاصة من جانب الفريق السعودي الذي شبه تحكم في المباراة بسيطرة لاعبيه على وسط الملعب وتحمل خط ظهر فريق «الزمالك» وحارسه عبء المباراة.

الفريق السعودي وصل إلى منطقة جزاء «الزمالك» في عديد المرات خلال الشوطين، وضيع عديد الفرص أمام المرمى، ومع ذلك لم يحرك مدرب «الزمالك» ساكناً تجاه ما يحدث لفريقه في وسط الملعب من ضياع كامل، وكذلك استفاد الفريق السعودي من المساحات الكبيرة التي تركها له الفريق المصري ليصول فيها ويجول كما يريد.

عموماً تعادل الفريقان بهدف لكل منهما سجل «الهلال» في الدقيقة 18 وعادل «الزمالك» النتيجة في الدقيقة 33، ثم ذهب الفريقان إلى ركلات الجزاء الترجيحية التي حالف فيها الحظ الفريق السعودي وفاز 4-1 ونال كأس «سوبر لوسيل»، ومما أضاف الروعة للمباراة تواجد نحو 80 ألف مشجع ظلوا يهتفون طيلة زمن اللعب، كما سبقت المباراة احتفالية فنية، ونجحت قطر كما هي عادتها دائماً في كافة البطولات الدولية التي تنظمها لمختلف الألعاب في التنظيم والاستعداد بشكل عصري، ويعتبر ذلك تجربة لما سوف يحدث في نوفمبر المقبل في كأس العالم بقطر.

والحقيقة التي يجب أن نعترف بها أن دول الخليج العربي قد تطورت كثيراً في الألعاب الرياضية، خاصة كرة القدم بعد أن كانت لقمة سائغة للدول العربية الأخرى، وأذكر في الدورة العربية الرابعة بالقاهرة خسر أحد منتخبات دول الخليج بـ(15-0) أمام السودان و(21-0) أمام ليبيا، وغيرها من النتائج السلبية ولكن تغير هذا الواقع بحيث لم يعد يضمن أي منتخب عربي الفوز على أي من منتخبات الخليج، والسبب بالطبع يعود إلى أنهم اتبعوا الطرق العلمية الحديثة للرفع من مستوى الكرة في بلدانهم.

صحيح أن هناك تفاوتاً بسيطاً بين دولة وأخرى لكنهم جميعاً اتفقوا على تطبيق ما أعده لهم خبراء الكرة في العالم من أجل التقدم والتطور، ولعل أولها بناء الملاعب الحديثة المتكاملة وتطبيق الاحتراف بشكل صحيح، والتعاقد مع مدربين عالميين لديهم الخبرة والمؤهل العالي في مجال التدريب، وكذلك التعاقد مع لاعبين يقدمون الإضافة للفرق التي يمثلونها، كما سعوا إلى تطوير مستوى التحكيم واستعانوا بخبرات عالمية في مجال التحكيم، واهتموا بمسابقات الفئات السنية، وشاركوا بها في البطولات الخارجية وأعطوا للإعلام الرياضي بشتى أنواعه مساحات كبيرة أثرت إيجاباً في الألعاب الرياضية، وحافظوا بشكل منظم على بطولة الخليج التي أسهمت في رفع المستوى الفني للمنتخبات، كما لا ننسى أن دول الخليج خصصت أرقاماً كبيرة في ميزانياتها للشباب والرياضة وتم إنفاقها في مكانها الصحيح بعيداً عن العمولات والشبهات، ولهذا تقدم الخليجيون كروياً، بينما ظلت معظم الدول العربية تراوح في مكانها بسبب إهمال معظم الدول للرياضة وسرقة مخصصاتها المحدودة وظلت تتغنى على أمجادها في الماضي دون أن تعي أن العالم لا يتوقف على الماضي وإنما بالمثابرة والعمل الجاد تتحقق الأهداف المرجوة.