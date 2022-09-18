«الاتحاد» يبحث عن ورقة التأهل أمام «فلامبو» البوروندي بدوري أبطال أفريقيا.. الأحد

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

يبحث فريق كرة القدم الأول بنادي «الاتحاد» الليبي، اليوم الأحد، التأهل الرسمي أمام فريق «فلامبو» البوروندي في المباراة التي ستقام في السابعة من مساء اليوم الأحد على أرضية ملعب «شهداء بنينا» بحضور الجماهير الرياضية، التي حددها الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» بـ5000 مشجع.

- «الأهلي طرابلس» يكتسح «كم كم» ويتأهل إلى دور الـ32 بدوري أبطال أفريقيا

تأتي المباراة ضمن منافسات الدور التمهيدي الـ64 من مرحلة الإياب بدوري أبطال أفريقيا.

فريق «الاتحاد» خسر مباراة الذهاب بنتيجة هدف دون رد، وهو في حاجة للفوز بهدفين لضمان التأهل إلى دور الـ32 في البطولة القارية الكبرى التي تأهل منها رسميًا الطرف الليبي الثاني «الأهلي طرابلس» على حساب فريق «كم كم» الزنجباري.