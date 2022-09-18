Atwasat

«الاتحاد» يبحث عن ورقة التأهل أمام «فلامبو» البوروندي بدوري أبطال أفريقيا.. الأحد

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس الأحد 18 سبتمبر 2022, 03:08 مساء
«الاتحاد» يبحث عن ورقة التأهل أمام «فلامبو» البوروندي بدوري أبطال أفريقيا.. الأحد
تدريبات فريق الاتحاد. (صفحة نادي الاتحاد عبر فيسبوك)
alwasat radio

يبحث فريق كرة القدم الأول بنادي «الاتحاد» الليبي، اليوم الأحد، التأهل الرسمي أمام فريق «فلامبو» البوروندي في المباراة التي ستقام في السابعة من مساء اليوم الأحد على أرضية ملعب «شهداء بنينا» بحضور الجماهير الرياضية، التي حددها الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» بـ5000 مشجع.

- «الأهلي طرابلس» يكتسح «كم كم» ويتأهل إلى دور الـ32 بدوري أبطال أفريقيا

تأتي المباراة ضمن منافسات الدور التمهيدي الـ64 من مرحلة الإياب بدوري أبطال أفريقيا.

فريق «الاتحاد» خسر مباراة الذهاب بنتيجة هدف دون رد، وهو في حاجة للفوز بهدفين لضمان التأهل إلى دور الـ32 في البطولة القارية الكبرى التي تأهل منها رسميًا الطرف الليبي الثاني «الأهلي طرابلس» على حساب فريق «كم كم» الزنجباري.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

إعصار «نانمادول العملاق» يجتاح جزيرة كيوشو اليابانية

إعصار «نانمادول العملاق» يجتاح جزيرة كيوشو اليابانية
الشرطة التونسية تستدعي الغنوشي

الشرطة التونسية تستدعي الغنوشي
الآلاف بمراكز إيواء في اليابان استعدادا لوصول الإعصار «نانمادول»

الآلاف بمراكز إيواء في اليابان استعدادا لوصول الإعصار «نانمادول»
سون يعود بقوة ويسجل «هاتريك» في فوز ساحق لـ«توتنهام» على «ليستر سيتي»

سون يعود بقوة ويسجل «هاتريك» في فوز ساحق لـ«توتنهام» على «ليستر سيتي»
رئاسة الاتحاد الأوروبي تطالب بمحكمة دولية حول جرائم حرب في إيزيوم الأوكرانية

رئاسة الاتحاد الأوروبي تطالب بمحكمة دولية حول جرائم حرب في إيزيوم الأوكرانية
جراء استهداف أحد السدود.. سكان مسقط رأس الرئيس الأوكراني يعيشون معاناة بعد غرق منازلهم في المياه

جراء استهداف أحد السدود.. سكان مسقط رأس الرئيس الأوكراني يعيشون معاناة بعد غرق ...
انتهت عبر «WTV».. مباراة «الأهلي طرابلس» 4-0 «كم كم» بدوري الأبطال

انتهت عبر «WTV».. مباراة «الأهلي طرابلس» 4-0 «كم كم» بدوري الأبطال
للمرة الأولى بالمكسيك.. امرأة تحظى بفرصة للفوز في انتخابات الرئاسة

للمرة الأولى بالمكسيك.. امرأة تحظى بفرصة للفوز في انتخابات الرئاسة
هالاند يحلق مجددا في التهديف مع مانشستر سيتي ويضعه في القمة موقتا 24 ساعة

هالاند يحلق مجددا في التهديف مع مانشستر سيتي ويضعه في القمة موقتا 24 ساعة
عدد هائل من المباريات على ملعب «شهداء بنينا».. فهل يصمد العشب الصناعي؟

عدد هائل من المباريات على ملعب «شهداء بنينا».. فهل يصمد العشب الصناعي؟
خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: هل تجتاز الفرق الليبية الصعوبات في البطولات الأفريقية؟

خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: هل تجتاز الفرق الليبية الصعوبات في البطولات...
جثث «مغلفة» تزرع الرعب في العاصمة الكولومبية

جثث «مغلفة» تزرع الرعب في العاصمة الكولومبية
«وسط الخبر»: انهيار الأسعار.. سياسة موجهة أم جريمة أم قانون سوق؟

«وسط الخبر»: انهيار الأسعار.. سياسة موجهة أم جريمة أم قانون سوق؟
«ذئاب الجبل» تنهش مالك تشيلسي بعد محاولته السطو على صلاح

«ذئاب الجبل» تنهش مالك تشيلسي بعد محاولته السطو على صلاح
قمر التربيع الأخير يزين سماء ليبيا عند منتصف الليل

قمر التربيع الأخير يزين سماء ليبيا عند منتصف الليل
كاركاتير خيري - مسار حل الأزمة السياسية في ليبيا

كاركاتير خيري - مسار حل الأزمة السياسية في ليبيا
إحصائية أممية: ثلث سكان العالم محرومون من الإنترنت في 2022

إحصائية أممية: ثلث سكان العالم محرومون من الإنترنت في 2022
غوتيريس: الحرب الروسية الأوكرانية ستستمر بعض الوقت.. وآمل ألا تكون للأبد

غوتيريس: الحرب الروسية الأوكرانية ستستمر بعض الوقت.. وآمل ألا تكون للأبد
 المزيد من رياضة محلية

تعليقات

عناوين ذات صلة
«العامرية» أبطال سلام ليبيا للطائرة الشاطئية بمتنزه طرابلس (صور)
«العامرية» أبطال سلام ليبيا للطائرة الشاطئية بمتنزه طرابلس (صور)
منتخب شباب ليبيا يفوز وديا على نظيره «الأولمبي السوداني»
منتخب شباب ليبيا يفوز وديا على نظيره «الأولمبي السوداني»
«الاتحاد» يبحث عن ورقة التأهل أمام «فلامبو» البوروندي بدوري أبطال أفريقيا.. الأحد
«الاتحاد» يبحث عن ورقة التأهل أمام «فلامبو» البوروندي بدوري أبطال...
خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: كأس سوبر لوسيل.. وتطور الكرة الخليجية
خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: كأس سوبر لوسيل.. وتطور الكرة...
اتحاد الكاراتيه يقيم بطولة ليبيا للمناطق
اتحاد الكاراتيه يقيم بطولة ليبيا للمناطق
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
الاتحاد يسقط بهدف أمام بطل بورندي في مستهل مشوار دوري الأبطال
الاتحاد يسقط بهدف أمام بطل بورندي في مستهل مشوار دوري ......
«روما» يشق للأخضر الليبي فوزا مثيرا بثلاثية على أهلي الخرطوم في بداية مشوار «الكونفدرالية»
«روما» يشق للأخضر الليبي فوزا مثيرا بثلاثية على أهلي الخرطوم......
انتهت عبر «WTV».. الأخضر 3 - 0 أهلي الخرطوم
انتهت عبر «WTV».. الأخضر 3 - 0 أهلي الخرطوم...
انتهت عبر «WTV».. مباراة «الأهلي طرابلس» 4-0 «كم كم» بدوري الأبطال
انتهت عبر «WTV».. مباراة «الأهلي طرابلس» 4-0 «كم كم» بدوري ......
انتهت عبر «WTV».. «كم كم» 0 - 2 «الأهلي طرابلس»
انتهت عبر «WTV».. «كم كم» 0 - 2 «الأهلي طرابلس»...
المزيد
استديو تحليلي عبر قناة «WTV» لمباراة «الاتحاد» و«فلامبو» في دوري الأبطال
استديو تحليلي عبر قناة «WTV» لمباراة «الاتحاد» و«فلامبو» في ......
الشريف يوجه نداء عاجل بشأن نجم الكرة الليبية السابق محمود الجهاني
الشريف يوجه نداء عاجل بشأن نجم الكرة الليبية السابق محمود ......
التعادلات تسيطر على «السويحلي» و«الاتحاد المصراتي» في المعسكر الخارجي بتونس
التعادلات تسيطر على «السويحلي» و«الاتحاد المصراتي» في ......
اتحاد الكاراتيه يقيم بطولة ليبيا للمناطق
اتحاد الكاراتيه يقيم بطولة ليبيا للمناطق...
خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: كأس سوبر لوسيل.. وتطور الكرة الخليجية
خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: كأس سوبر لوسيل.. وتطور ......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط