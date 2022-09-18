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منتخب شباب ليبيا يفوز وديا على نظيره «الأولمبي السوداني»

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس الأحد 18 سبتمبر 2022, 03:01 مساء
منتخب شباب ليبيا يفوز وديا على نظيره «الأولمبي السوداني»
المنتخب الوطني الليبي للشباب. (صفحة اتحاد كرة القدم الليبي عبر فيسبوك)
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فاز أمس، السبت، المنتخب الوطني الليبي للشباب تحت 20 عامًا على منتخب السودان الأولمبي بنتيجة هدفين نظيفين في المباراة التي أُقيمت بينهما على أرضية ملعب شهداء بنينا بمدينة بنغازي.

سجل هدفي منتخب الشباب اللاعبان صبحي المبروك وأحمد الدهماني.

- المنتخب الوطني الأولمبي يفوز على نظيره السوداني

واختتم المنتخب الأولمبي السوداني لكرة القدم، السبت، معسكره التدريبي ببنغازي الذي انطلق الأسبوع الماضي بخوضه آخر مبارياته الودية الدولية أمام المنتخب الليبي للشباب.

وكان المنتخب الأولمبي السوداني خسر مساء الخميس الماضي مباراته الودية الثالثة أمام المنتخب الأولمبي الليبي بهدف لصفر أحرزه إسلام الغناي.

تأتي المباريات الودية الدولية ضمن تحضيرات المنتخبين الليبي للشباب والأولمبي للاستحقاقات الدولية المقبلة، حيث سيخوض المنتخب الوطني الأولمبي مباراة الذهاب أمام منتخب رواندا يوم 22 سبتمبر الجاري ببنغازي، على أن تدور مباراة الإياب بكيغالي أواخر الشهر الجاري.

المواجهات ضمن التصفيات الأولمبية المؤهلة لـ«أوليمباد باريس 2024»، بينما يتأهب المنتخب الليبي للشباب لخوض غمار التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات بطولة أفريقيا «المغرب 2023»، وتقام التصفيات خلال شهر أكتوبر بمصر بمشاركة منتخبات شمال أفريقيا للشباب.

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