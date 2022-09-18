«العامرية» أبطال سلام ليبيا للطائرة الشاطئية بمتنزه طرابلس (صور)

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

توج فريق بلدية العامرية بكأس وذهبية بطولة سلام ليبيا للكرة الطائرة الشاطئية التي جرت أمس السبت بمتنزه طرابلس بشارع عمر المختار، تحت إشراف وتنظيم «رابطة قدامى الكرة الطائرة»، وبالتعاون مع مكتب الرياضة طرابلس، وبمشاركة 11 فريقًا تم توزيعها على مجموعتين.

المجموعات.. ونظام البطولة

ضمت المجموعة الأولى فرق: «زوارة 1» و«طرابلس 1» و«العامرية» و«أسبيعة» و«السواني»، بينما ضمت المجموعة الثانية من فرق: «طرابلس 2» و«زوارة 2» و«العزيزية» و«الخمس» و«صبراتة،» و«المعمورة».

- انطلاق بطولة سلام ليبيا للطائرة الشاطئية

وبعد أن تبارت فرق المجموعتين فيما بينها من نصف دوري، تأهل عن المجموعة الأولى فريقا «العامرية» و«زوارة»، وعن المجموعة الثانية «طرابلس 1،» و«صبراتة».



الدور نصف النهائي

مباراتا الدور نصف النهائي انتهتا بفوز «العامرية» على «صبراتة» بشوطين لصفر، الشوط الأول انتهى بنتيجة (21-14)، وتوقفت المباراة في شوطها الثاني، والنتيجة لصالح «العامرية» لإصابة أحد لاعبي «صبراتة».



وفاز «طرابلس» على «زوارة» بشوطين لشوط، تقدم «زوارة» بنتيجة الشوط الأول (21-16)، والشوط الثاني لـ«طرابلس» (21-14)، والشوط الحاسم لطرابلس بفارق نقطتين (18-16).

المباراة النهائية

جمعت المباراة النهائية فريق «العامرية» المكون من الثلاثي الطاهر أبوعميد وشعبان محمد ومراد أبوحلالة، مع فريق «طرابلس» المكون من يوسف عنان وعصام الرابطي ويوسف بركة.

تواصلت المباراة لثلاثة أشواط، تقدم «العامرية» بنتيجة الشوط الأول (21-9)، والشوط الثاني لـ«طرابلس» (21-14)، والشوط الحاسم لـ«العامرية» (15-12) لتنتهي المباراة بفوز «العامرية» بشوطين مقابل شوط، ليتوج بكأس وذهبية البطولة، وتوج «طرابلس» بالميدالية الفضية.

بطولة سلام ليبيا للطائرة الشاطئية. (فيسبوك)

بطولة سلام ليبيا للطائرة الشاطئية. (فيسبوك)

بطولة سلام ليبيا للطائرة الشاطئية. (فيسبوك)

بطولة سلام ليبيا للطائرة الشاطئية. (فيسبوك)

بطولة سلام ليبيا للطائرة الشاطئية. (فيسبوك)