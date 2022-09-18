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15 مشاركا في دورة مدربي الـ«ساندا» ببنغازي

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس الأحد 18 سبتمبر 2022, 12:26 مساء
15 مشاركا في دورة مدربي الـ«ساندا» ببنغازي
جانب من تدريبات الووشو. (أرشيفية : الإنترنت)
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انطلقت أمس السبت بصالة الوسيع ببنغازي دورة مدربي أسلوب الـ«ساندا» للمنطقة الشرقية تحت إشراف وتنظيم الاتحاد الليبي للووشو.

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واستهدفت الدورة 15 مشاركًا، وتتواصل لمدة خمسة أيام، ويتضمن برنامجها محاضرات نظرية وعملية ويحاضر فيها الخبير المصري حسين عبدالموجود والمدرب المحلي عدنان بلحسن.

وفي تصريح خاص إلى «بوابة الوسط»، قال رئيس اتحاد الووشو بشير العرضاوي، «إن الهدف من الدورة تطوير المدربين والرفع من مستواهم واطلاعهم على الجديد في علم التدريب».

وأضاف: «فى برنامج الاتحاد العام تنظيم دورتين مماثلتين بالمنطقتين الغربية والجنوبية».

جانب من تدريبات الووشو. (أرشيفية : الإنترنت)
جانب من تدريبات الووشو. (أرشيفية : الإنترنت)
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