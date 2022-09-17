الأهلي طرابلس يكتسح «كم كم» ويتأهل إلى دور الـ32 بدوري أبطال أفريقيا

القاهرة - بوابة الوسط

نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي طرابلس، في خطف بطاقة التأهل إلى دور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا، بعد فوزه على نظيره «كم كم» الزنجباري، مساء اليوم السبت، على ملعب «شهداء بنينا»، ضمن إياب الدور التمهيدي للبطولة القارية.

وتأهل فريق الأهلي طرابلس إلى دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا، بنتيجة (6-0)، حيث كان حقق الفوز في مباراة الذهاب، التي أُقيمت في زنجبار بنتيجة هدفين نظيفين.

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الأهلي طرابلس × المريخ السوداني

بهذا التأهل يضرب فريق الأهلي طرابلس موعدا لمواجهة نظيره «المريخ» السوداني، في الدور الـ32 من البطولة القارية.

أحداث الشوط الأول

وانتهى الشوط الأول من المباراة بهدفين دون رد، بعد سيطرة واضحة من فريق الأهلي طرابلس، في ظل عدم وجود الفريق المنافس طيلة زمن الشوط الأول من خلال الضغط على حامل الكرة على أرضية ملعب شهداء بنينا.

وجاء الهدف الأول للأهلي طرابلس في الدقيقة 20، وسجله المحترف الجديد إبراهيما تاندي، والهدف الثاني جاء برأسية في الدقيقة 22 سجله المدافع أحمد التربي. وتحصل فريق كم كم على فرصة واحدة خلال هذا الشوط.

أحداث الشوط الثاني

وفي الشوط الثاني استمرت سيطرة الأهلي طرابلس على مجريات المباراة، حيث استطاع اللاعب المدافع أحمد التربي تسجيل الهدف الثالث، والهدف الشخصي الثاني له في الدقيقة 75، وفي الدقيقة 86 أضاف البديل أحمد القديري الهدف الرابع.

تشكيل الأهلي طرابلس

ودخل الأهلي طرابلس المباراة بتشكيل مكون من محمد شنوش في حراسة المرمي، وفي خط الدفاع محمد منير وياسين انجمه، وأحمد التربي، وعلي معتوق. وفي منطقة الوسط علي ابوعرقوب، وبدر حسن، ومحسن متوالي، وإبراهيما تاندي، ونورالدين القليب وصالح الطاهر في خط الهجوم.

وقد قام المدرب فتحي جبال، باستبدال كلا من بدرس حسن، ومحمد منير، وإبراهيما تاندي، وصالح الطاهر، ومحسن متوالي. وأدخل كل من محمد الترهوني وعلاء القجدار، وياسين الشماخي، وأنيس السلتوا، وأحمد القديري.