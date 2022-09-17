انتهت عبر «WTV».. مباراة «الأهلي طرابلس» 4-0 «كم كم» بدوري الأبطال

القاهرة - بوابة الوسط

شهد ملعب «شهداء بنينا»، فوز كاسح لفريق «الأهلي طرابلس» على «كم كم» الزنجباري، مساء اليوم السبت، ضمن إياب الدور التمهيدي لدوري أبطال أفريقيا.

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وكان فريق «الأهلي طرابلس» فاز في مباراة الذهاب، التي أُقيمت في زنجبار بنتيجة هدفين نظيفين، وفاز في مباراة اليوم برباعية نظيفة، ليتأهل إلى دور الـ32 بمجموع المباراتين (6-0)، ويلتقي فريق «المريخ» السوداني.