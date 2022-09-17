Atwasat

عدد هائل من المباريات على ملعب «شهداء بنينا».. فهل يصمد العشب الصناعي؟

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس السبت 17 سبتمبر 2022, 04:29 مساء
عدد هائل من المباريات على ملعب «شهداء بنينا».. فهل يصمد العشب الصناعي؟
ملعب شهداء بنينا ببنغازي. (صفحة نادي الأهلي طرابلس عبر فيسبوك)
alwasat radio

يشهد ملعب شهداء بنينا بمدينة بنغازي عددًا هائلًا من المباريات الدولية والمحلية خلال هذه الأيام في التصفيات الأفريقية الدولية وتصفيات الفرق المحلية، وهو الملعب الوحيد المتاح حاليًا والمعترف به من جانب الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف».

الوحيد المخصص للمباريات الدولية
ويعد ملعب بنينا الوحيد المخصص لإقامة المباريات الدولية عليه نظرًا لعدم وجود ملعب آخر في الوقت الحالي، وفي انتظار استكمال صيانة ملعب طرابلس الدولي، وكذلك ملعب مصراتة، الذي سيدخل في الصيانة إذا ما تم رصد ميزانية له حتى يتم الاعتراف به من قبل «كاف».

وشهد ملعب شهداء بنينا منذ بداية شهر سبتمبر الجاري المباريات الدولية في التصفيات الأفريقية، حيث شهد مباراة الأخضر وأهلي الخرطوم السوداني، ومباريات ودية لمنتخبي الشباب و الأولمبي الليبيين مع نظيريهما السودانيين، وسيشهد مباريات الإياب بين فريقي «أهلي طرابلس» و«كم وكم» الزنجباري، ومباراة الإياب لفريق الاتحاد أمام فريق فلامبو البورندي.

بطولة ودية مصغرة في طريق المنتخب
وستشهد أرضية الملعب أيضًا البطولة الودية المصغرة، التي ستجمع منتخبات ليبيا وأوغندا وتنزانيا، وكذلك تصفيات أفريقيا للمنتخب الأولمبي أمام منتخب رواندا، وسوف يشهد أيضًا مباريات كأس ليبيا في الأول من أكتوبر المقبل وتحديدًا بالدور السادس عشر قبل انطلاق الدوري العام الممتاز في الخامس من شهر أكتوبر المقبل، الذي ستجرى عليه أغلب مباريات المجموعة الأولى.

يشار إلى أن ملعب شهداء بنينا أرضيته من العشب الصناعي، وتم تجديدها الموسم الماضي في التصفيات الأفريقية.. فهل ستصمد صلاحية العشب الصناعي لمدة طويلة في هذا الملعب.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

للمرة الأولى بالمكسيك.. امرأة تحظى بفرصة للفوز في انتخابات الرئاسة

للمرة الأولى بالمكسيك.. امرأة تحظى بفرصة للفوز في انتخابات الرئاسة
خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: هل تجتاز الفرق الليبية الصعوبات في البطولات الأفريقية؟

خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: هل تجتاز الفرق الليبية الصعوبات في البطولات...
«وسط الخبر»: انهيار الأسعار.. سياسة موجهة أم جريمة أم قانون سوق؟

«وسط الخبر»: انهيار الأسعار.. سياسة موجهة أم جريمة أم قانون سوق؟
المنتخب الأولمبي السوداني يختتم معسكره التدريبي ببنغازي لمواجهة ليبية جديدة

المنتخب الأولمبي السوداني يختتم معسكره التدريبي ببنغازي لمواجهة ليبية جديدة
«ذئاب الجبل» تنهش مالك تشيلسي بعد محاولته السطو على صلاح

«ذئاب الجبل» تنهش مالك تشيلسي بعد محاولته السطو على صلاح
قمر التربيع الأخير يزين سماء ليبيا عند منتصف الليل

قمر التربيع الأخير يزين سماء ليبيا عند منتصف الليل
كاركاتير خيري - مسار حل الأزمة السياسية في ليبيا

كاركاتير خيري - مسار حل الأزمة السياسية في ليبيا
إحصائية أممية: ثلث سكان العالم محرومون من الإنترنت في 2022

إحصائية أممية: ثلث سكان العالم محرومون من الإنترنت في 2022
غوتيريس: الحرب الروسية الأوكرانية ستستمر بعض الوقت.. وآمل ألا تكون للأبد

غوتيريس: الحرب الروسية الأوكرانية ستستمر بعض الوقت.. وآمل ألا تكون للأبد
سعيّد يصدر مرسوما يقضي بالسجن 5 سنوات على كل من ينشر «أخبارا كاذبة»

سعيّد يصدر مرسوما يقضي بالسجن 5 سنوات على كل من ينشر «أخبارا كاذبة»
مؤسس فرقة رقص لبنانية شهيرة يدعو إلى قيام «ثورة» في لبنان

مؤسس فرقة رقص لبنانية شهيرة يدعو إلى قيام «ثورة» في لبنان
البيت الأبيض يدين وفاة امرأة إيرانية بعد اعتقالها من قبل شرطة الأخلاق في طهران

البيت الأبيض يدين وفاة امرأة إيرانية بعد اعتقالها من قبل شرطة الأخلاق في طهران
بوتين: موسكو «لا تستعجل» إنهاء حملتها العسكرية في أوكرانيا

بوتين: موسكو «لا تستعجل» إنهاء حملتها العسكرية في أوكرانيا
انتهت عبر «WTV».. «الأخضر» 0 - 0 «الأهلي الخرطوم» في الكونفدرالية

انتهت عبر «WTV».. «الأخضر» 0 - 0 «الأهلي الخرطوم» في الكونفدرالية
رسميا.. الإكوادور تحتفظ بمقعدها في كأس العالم بعد رفض طعن تشيلي

رسميا.. الإكوادور تحتفظ بمقعدها في كأس العالم بعد رفض طعن تشيلي
كلية الإعلام بنغازي تكرم الفنانة سعاد خليل

كلية الإعلام بنغازي تكرم الفنانة سعاد خليل
تفاصيل جديدة في محاكمة المتهمين بخطف «إل هيبلو» لمنع عودتها إلى ليبيا

تفاصيل جديدة في محاكمة المتهمين بخطف «إل هيبلو» لمنع عودتها إلى ليبيا
الأداء الأسبوعي للدينار الليبي مقابل العملات الدولية (10-15 سبتمبر 2022)

الأداء الأسبوعي للدينار الليبي مقابل العملات الدولية (10-15 سبتمبر 2022)
 المزيد من رياضة محلية

تعليقات

عناوين ذات صلة
بنغازي تستضيف ملتقى الحكام الدوليين والنخبة تحت إشراف «فيفا» بمشاركة 30 حكما
بنغازي تستضيف ملتقى الحكام الدوليين والنخبة تحت إشراف «فيفا» ...
المنتخب الأولمبي السوداني يختتم معسكره التدريبي ببنغازي لمواجهة ليبية جديدة
المنتخب الأولمبي السوداني يختتم معسكره التدريبي ببنغازي لمواجهة ...
محمود كريدغ رئيسا لنادي الكواكب الرياضي
محمود كريدغ رئيسا لنادي الكواكب الرياضي
5000 مشجع لمؤازرة الأهلي طرابلس في طريق التأهل الأفريقي بدوري الأبطال.. السبت
5000 مشجع لمؤازرة الأهلي طرابلس في طريق التأهل الأفريقي بدوري ...
خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: هل تجتاز الفرق الليبية الصعوبات في البطولات الأفريقية؟
خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: هل تجتاز الفرق الليبية ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
الاتحاد يسقط بهدف أمام بطل بورندي في مستهل مشوار دوري الأبطال
الاتحاد يسقط بهدف أمام بطل بورندي في مستهل مشوار دوري ......
«روما» يشق للأخضر الليبي فوزا مثيرا بثلاثية على أهلي الخرطوم في بداية مشوار «الكونفدرالية»
«روما» يشق للأخضر الليبي فوزا مثيرا بثلاثية على أهلي الخرطوم......
انتهت عبر «WTV».. الأخضر 3 - 0 أهلي الخرطوم
انتهت عبر «WTV».. الأخضر 3 - 0 أهلي الخرطوم...
منتخب الناشئين يلتقي اليمن وعينه على ورقة التأهل في «كأس العرب»
منتخب الناشئين يلتقي اليمن وعينه على ورقة التأهل في «كأس ......
انتهت عبر «WTV».. «كم كم» 0 - 2 «الأهلي طرابلس»
انتهت عبر «WTV».. «كم كم» 0 - 2 «الأهلي طرابلس»...
المزيد
قاعة «17 فبراير» تحتضن بطولة ليبيا للكاراتيه الموحد
قاعة «17 فبراير» تحتضن بطولة ليبيا للكاراتيه الموحد...
عدد هائل من المباريات على ملعب «شهداء بنينا».. فهل يصمد العشب الصناعي؟
عدد هائل من المباريات على ملعب «شهداء بنينا».. فهل يصمد ......
الثلاثي «الاتحاد المصراتي والسويحلي والأولمبي» يفضل المعسكر الخارجي التونسي (صور)
الثلاثي «الاتحاد المصراتي والسويحلي والأولمبي» يفضل المعسكر ......
خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: هل تجتاز الفرق الليبية الصعوبات في البطولات الأفريقية؟
خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: هل تجتاز الفرق الليبية ......
5000 مشجع لمؤازرة الأهلي طرابلس في طريق التأهل الأفريقي بدوري الأبطال.. السبت
5000 مشجع لمؤازرة الأهلي طرابلس في طريق التأهل الأفريقي ......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط