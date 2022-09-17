عدد هائل من المباريات على ملعب «شهداء بنينا».. فهل يصمد العشب الصناعي؟

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

يشهد ملعب شهداء بنينا بمدينة بنغازي عددًا هائلًا من المباريات الدولية والمحلية خلال هذه الأيام في التصفيات الأفريقية الدولية وتصفيات الفرق المحلية، وهو الملعب الوحيد المتاح حاليًا والمعترف به من جانب الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف».

الوحيد المخصص للمباريات الدولية

ويعد ملعب بنينا الوحيد المخصص لإقامة المباريات الدولية عليه نظرًا لعدم وجود ملعب آخر في الوقت الحالي، وفي انتظار استكمال صيانة ملعب طرابلس الدولي، وكذلك ملعب مصراتة، الذي سيدخل في الصيانة إذا ما تم رصد ميزانية له حتى يتم الاعتراف به من قبل «كاف».

وشهد ملعب شهداء بنينا منذ بداية شهر سبتمبر الجاري المباريات الدولية في التصفيات الأفريقية، حيث شهد مباراة الأخضر وأهلي الخرطوم السوداني، ومباريات ودية لمنتخبي الشباب و الأولمبي الليبيين مع نظيريهما السودانيين، وسيشهد مباريات الإياب بين فريقي «أهلي طرابلس» و«كم وكم» الزنجباري، ومباراة الإياب لفريق الاتحاد أمام فريق فلامبو البورندي.

بطولة ودية مصغرة في طريق المنتخب

وستشهد أرضية الملعب أيضًا البطولة الودية المصغرة، التي ستجمع منتخبات ليبيا وأوغندا وتنزانيا، وكذلك تصفيات أفريقيا للمنتخب الأولمبي أمام منتخب رواندا، وسوف يشهد أيضًا مباريات كأس ليبيا في الأول من أكتوبر المقبل وتحديدًا بالدور السادس عشر قبل انطلاق الدوري العام الممتاز في الخامس من شهر أكتوبر المقبل، الذي ستجرى عليه أغلب مباريات المجموعة الأولى.

يشار إلى أن ملعب شهداء بنينا أرضيته من العشب الصناعي، وتم تجديدها الموسم الماضي في التصفيات الأفريقية.. فهل ستصمد صلاحية العشب الصناعي لمدة طويلة في هذا الملعب.