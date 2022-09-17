الثلاثي «الاتحاد المصراتي والسويحلي والأولمبي» يفضل المعسكر الخارجي التونسي (صور)

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

توجهت فرق الاتحاد المصراتي والسويحلي والأولمبي إلى تونس للدخول في معسكر خارجي استعدادًا لبطولة الدوري الليبي الممتاز للموسم الرياضي 2022 – 2023 والذي من المزمع أن ينطلق في الخامس من أكتوبر المقبل.

ووصلت بعثة فريق الاتحاد المصراتي إلى مدينة جربة التونسية، لإقامة معسكر تحضيري لمدة 10 أيام تحضيرًا لبداية الموسم الجديد، كما وصلت بعثة فريق الأولمبي إلى مدينة عين دراهم التونسية للدخول في معسكر تدريبي استعدادا للدوري.

ووصلت أيضا بعثة فريق السويحلي إلى مدينة سوسة، ومن المقرر أن يجري اليوم السبت الفريق مباراة ودية مع فريق الملعب التونسي بسوسة.

تدريبات الاتحاد المصراتي. (صفحة نادي الاتحاد المصراتي عبر فيسبوك)

تدريبات الاتحاد المصراتي. (صفحة نادي الاتحاد المصراتي عبر فيسبوك)