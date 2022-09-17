5000 مشجع لمؤازرة الأهلي طرابلس في طريق التأهل الأفريقي بدوري الأبطال.. السبت

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

يلتقي مساء اليوم السبت في تمام الساعة الثامنة بتوقيت ليبيا، فريق الأهلي طرابلس مع «كم كم» الزنجباري ضمن إياب الدور التمهيدي لدوري أبطال أفريقيا.

المباراة ستقام على أرضية ملعب شهداء بنينا ببنغازي بحضور الجمهوري الرياضي، حيث وافق الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» على حضور 5000 مشجع فقط لجمهور فريق الأهلي طرابلس لهذه المباراة.

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فريق الأهلي طرابلس فاز في مباراة الذهاب والتي أقيمت بزنجبار بنتيجة هدفين نظيفين، وقطع نصف الطريق أمام التأهل للدور الثاني في انتظار ما تسفر عنه مباراة اليوم.

وسيلتقي فريق الأهلي طرابلس حال التأهل في الدور الـ32 مع فريق المريخ السوداني.