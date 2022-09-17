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المنتخب الأولمبي السوداني يختتم معسكره التدريبي ببنغازي لمواجهة ليبية جديدة

بنغازي - بوابة الوسط: زين العابدين بركان السبت 17 سبتمبر 2022, 02:20 مساء
المنتخب الأولمبي السوداني يختتم معسكره التدريبي ببنغازي لمواجهة ليبية جديدة
منتخب الشباب الليبي. (صفحة اتحاد كرة القدم الليبي عبر فيسبوك)
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يختتم المنتخب الأولمبي السوداني لكرة القدم، مساء اليوم السبت، معسكره التدريبي ببنغازي الذي انطلق الأسبوع الماضي بخوضه آخر مبارياته الودية الدولية أمام المنتخب الليبي للشباب.

تقام المباراة بالملعب الجانبي بالمدينة الرياضية ببنغازي، وكان المنتخب الأولمبي السوداني خسر مساء الخميس الماضي مباراته الودية الثالثة أمام المنتخب الأولمبي الليبي بهدف لصفر أحرزه إسلام الغناي.

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تأتي المباريات الودية الدولية ضمن تحضيرات المنتخبين الليبي للشباب والأولمبي للاستحقاقات الدولية المقبلة، حيث سيخوض المنتخب الوطني الأولمبي مباراة الذهاب أمام منتخب رواندا يوم 22 من الشهر الجاري ببنغازي على أن تدور مباراة الإياب بكيغالي أواخر الشهر الجاري.

تأتي المواجهات ضمن التصفيات الأولمبية المؤهلة لباريس 2024 بينما يتأهب المنتخب الليبي للشباب لخوض غمار التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات بطولة أفريقيا المغرب 2023 وتقام التصفيات خلال شهر أكتوبر بمصر بمشاركة منتخبات شمال أفريقيا للشباب.

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