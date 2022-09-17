انطلاق بطولة سلام ليبيا للطائرة الشاطئية

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

انطلقت الجمعة بمنتزه طرابلس الترفيهي بطولة سلام ليبيا للكرة الطائرة الشاطئية، تحت إشراف وتنظيم رابطة قدامى الرياضيين بالتعاون والتنسيق مع مكتب الرياضة بطرابلس.

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شارك في المنافسات فرق من بلديات طرابلس ومصراتة والزاوية وصبراتة وزوارة وترهونة واسبيعة والسواني والعامرية والعزيزية وصرمان والمعمورة والخمس.

يشار إلى أن كل فريق يتكون من 4 لاعبين من غير الرياضيين المسجلين بالأندية، 3 منهم داخل الملعب ولاعب واحد احتياط، واللجنة المشرفة على البطولة تضم أنور الطوباشي ووجدي القمبري ومحمد القاضي.

