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بالفيديو.. الأخضر يتأهل إلى دور الـ32 من كأس الكونفدرالية الأفريقية

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس الجمعة 16 سبتمبر 2022, 09:17 مساء
بالفيديو.. الأخضر يتأهل إلى دور الـ32 من كأس الكونفدرالية الأفريقية
فريق الأخضر. (الإنترنت)
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نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأخضر، في خطف بطاقة التأهل إلى الدور المقبل (دور الـ32) من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وجاء تأهل الأخضر بعد تعادله سلبيا مع نظيره الأهلي الخرطوم السوداني، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة، على ملعب شهداء بنينا.

وأضاع فريق الأخضر العديد من الفرص التي كانت سانحة للتسجيل، وكذلك فريق أهلي الخرطوم، الذي ظهر بمظهر جيد عكس مباراة الذهاب.

- انتهت عبر «WTV».. «الأخضر» 0 - 0 «الأهلي الخرطوم» في الكونفدرالية
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بهذه النتيجة تأهل فريق الأخضر إلى الدور الـ 32 بعد فوزه في مباراة الذهاب بنتيجة ثلاثة أهداف نظيفة، والإياب بالتعادل السلبي، ليتأهل بمجموع المباراتين (3-0).

الأخضر × عزام
ويواجه فريق الأخضر فريق عزام بطل تنزانيا، في الدور الـ32 من كأس الكونفدرالية الأفريقية.

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