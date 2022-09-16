بث مباشر «WTV».. مباراة «الأخضر» و«الأهلي الخرطوم» في الكونفدرالية

القاهرة - بوابة الوسط

يشهد ملعب «شهداء بنينا»، مواجهة بين «الأخضر» و«الأهلي الخرطوم» اليوم الجمعة، في مباراة الإياب بكأس الكونفدرالية الأفريقية.

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وكان الأخضر الذي يقوده المدرب التونسي سمير شمام، حسم مباراة الذهاب بثلاثية نظيفة، ويخوض مباراة اليوم من أجل تأكيد فوزه العريض وأحقيته في التأهل للدور الـ32.

يذكر أنه في حال تأهل فريق الأخضر إلى دور الـ32 الأول بالكونفدرالية؛ سيواجه فريق عزام بطل تنزانيا.



فريق الأخضر. (الإنترنت)