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بث مباشر «WTV».. مباراة «الأخضر» و«الأهلي الخرطوم» في الكونفدرالية

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 16 سبتمبر 2022, 07:02 مساء
بث مباشر «WTV».. مباراة «الأخضر» و«الأهلي الخرطوم» في الكونفدرالية
مباراة «الأخضر» و«الأهلي الخرطوم» في إياب كأس الكونفدرالية الأفريقية عبر قناة «WTV». (بث مباشر)
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يشهد ملعب «شهداء بنينا»، مواجهة بين «الأخضر» و«الأهلي الخرطوم» اليوم الجمعة، في مباراة الإياب بكأس الكونفدرالية الأفريقية.

لمشاهدة البث المباشر لمباراة «الأخضر» و«الأهلي الخرطوم»، عبر قناة «WTV».. اضغط هنا

لمشاهدة البث المباشر لمباراة «الأخضر» و«الأهلي الخرطوم» عبر صفحة قناة «WTV» على «فيسبوك».. اضغط هنا

التردد: HD 11096 | أفقي | 27500 | 5/6
التردد: SD 10815 | أفقي | 27500 | 8/7

وكان الأخضر الذي يقوده المدرب التونسي سمير شمام، حسم مباراة الذهاب بثلاثية نظيفة، ويخوض مباراة اليوم من أجل تأكيد فوزه العريض وأحقيته في التأهل للدور الـ32.

يذكر أنه في حال تأهل فريق الأخضر إلى دور الـ32 الأول بالكونفدرالية؛ سيواجه فريق عزام بطل تنزانيا.
 

فريق الأخضر. (الإنترنت)
فريق الأخضر. (الإنترنت)
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