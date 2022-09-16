قناة «WTV» تبث «استديو تحليليا» لمباراة «الأخضر» و«الأهلي الخرطوم» في الكونفدرالية

القاهرة - بوابة الوسط

تبث قناة «WTV» مباراة بين «الأخضر» و«الأهلي الخرطوم» المقرر لها مساء الجمعة، في مباراة الإياب بكأس الكونفدرالية الأفريقية، على ملعب شهداء بنينا.

ويسبق مباراة «الأخضر» و«الأهلي الخرطوم» على قناة «WTV» استديو تحليلي، يقدمه مؤيد إسكندر، في حضور خبراء التحليل أسامة الفزاني، وعادل الخمسي، وعبدالرحيم نجم.

لمشاهدة استديو تحليل مباراة «الأخضر» و«الأهلي الخرطوم»، عبر قناة «WTV».. اضغط هنا

لمشاهدة استديو تحليل مباراة «الأخضر» و«الأهلي الخرطوم» عبر صفحة قناة «WTV» على «فيسبوك».. اضغط هنا

وكان الأخضر الذي يقوده المدرب التونسي سمير شمام، حسم مباراة الذهاب بثلاثية نظيفة، ويخوض مباراة اليوم من أجل تأكيد فوزه العريض وأحقيته في التأهل للدور الـ32.

يذكر أنه في حال تأهل فريق الأخضر إلى دور الـ32 الأول بالكونفدرالية؛ سيواجه فريق عزام بطل تنزانيا.