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«الاقتصاد» يكمل عقد المتأهلين لنصف نهائي دوري الجامعة

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس الجمعة 16 سبتمبر 2022, 02:57 مساء
«الاقتصاد» يكمل عقد المتأهلين لنصف نهائي دوري الجامعة
فريق الاقتصاد يفوز على كلية الأسنان بنتيجة (5-0) في جامعة طرابلس لكرة القدم. (الإنترنت)
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أكمل فريق الاقتصاد عقد المتأهلين للدور النصف نهائي لدوري طلاب جامعة طرابلس لكرة القدم، بعد فوزه أمس على كلية الأسنان، بخمسة أهداف دون رد.

الشوط الأول انتهى بتقدم كلية الاقتصاد بهدفين لصفر، جاءا بإمضاء اللاعبين أنيس ابوكراز، وعبدالمؤمن كراوع. 

وفي الشوط الثاني أضاف الاقتصاد ثلاثة أهداف، جاءت جميعها بإمضاء اللاعب أحمد الصويعي، لتنتهي المباراة بفوز كلية الاقتصاد بخمسة أهداف دون رد.

- التقنية الطبية في نصف نهائي دوري جامعة طرابلس

أفضل لاعب
وتوج لاعب الاقتصاد أحمد الصويعي بجائزة أفضل لاعب في المباراة، التي أدارها الحكم أسامة دلة، بمساعدة الحكمين ياسين حراج، وعبد المنعم رزق.

وتجمع مباراتا الدور النصف نهائي للدوري، بين كلية تقنية المعلومات مع التقنية الطبية، ويواجه فريق كلية الطب البشري نظيره الاقتصاد، والفائزان من المباراتين يلتقيان في المباراة النهائية للتتويج بكأس البطولة.

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