بـ«الكونفدرالية».. الأخضر للتأهل للدور المقبل أمام أهلي الخرطوم السوداني

القاهرة - بوابة الوسط

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأخضر، لمواجهة نظيره أهلي الخرطوم السوداني، اليوم الجمعة، في مباراة الإياب بكأس الكونفدرالية الأفريقية، على ملعب شهداء بنينا.

وكان الأخضر الذي يقوده المدرب التونسي سمير شمام، حسم مباراة الذهاب بثلاثية نظيفة، ويخوض مباراة اليوم من أجل تأكيد فوزه العريض وأحقيته في التأهل للدور الـ32.

يذكر أنه في حال تأهل فريق الأخضر إلى دور الـ32 الأول بالكونفدرالية؛ سيواجه فريق عزام بطل تنزانيا.

- «روما» يشق للأخضر الليبي فوزا مثيرا بثلاثية على أهلي الخرطوم في بداية مشوار «الكونفدرالية»

- انتهت عبر «WTV».. الأخضر 3 - 0 أهلي الخرطوم

- تغطية إخبارية حصرية لقناة «WTV» في مباراة الأخضر وأهلي الخرطوم بـ«الكونفدرالية»

وخضع لاعبو الأخضر خلال الأيام الماضية، للفحوصات الطبية من أجل الاطمئنان على الحالة الصحية لجميع اللاعبين وكامل الجهاز الفني تحسبًا لأي إصابات بفيروس كورونا.