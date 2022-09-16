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بـ«الكونفدرالية».. الأخضر للتأهل للدور المقبل أمام أهلي الخرطوم السوداني

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 16 سبتمبر 2022, 02:10 مساء
بـ«الكونفدرالية».. الأخضر للتأهل للدور المقبل أمام أهلي الخرطوم السوداني
الأخضر يواجه أهلي الخرطوم السوداني اليوم الجمعة في مباراة الإياب بكأس الكونفدرالية الأفريقية. (حساب الأخضر عبر فيسبوك)
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يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأخضر، لمواجهة نظيره أهلي الخرطوم السوداني، اليوم الجمعة، في مباراة الإياب بكأس الكونفدرالية الأفريقية، على ملعب شهداء بنينا.

وكان الأخضر الذي يقوده المدرب التونسي سمير شمام، حسم مباراة الذهاب بثلاثية نظيفة، ويخوض مباراة اليوم من أجل تأكيد فوزه العريض وأحقيته في التأهل للدور الـ32.

يذكر أنه في حال تأهل فريق الأخضر إلى دور الـ32 الأول بالكونفدرالية؛ سيواجه فريق عزام بطل تنزانيا.

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وخضع لاعبو الأخضر خلال الأيام الماضية، للفحوصات الطبية من أجل الاطمئنان على الحالة الصحية لجميع اللاعبين وكامل الجهاز الفني تحسبًا لأي إصابات بفيروس كورونا.

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