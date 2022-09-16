الكشف عن جدول مباريات دور الـ16 بكأس ليبيا

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

أرسلت لجنة المسابقات بالاتحاد الليبي لكرة القدم، تأكيدا لجدول مباريات كأس ليبيا في الدور السادس عشر. وحددت لجنة المسابقات السبت الأول من أكتوبر موعدا لهذا الدور.

وستكون مباريات الدور السادس عشر على النحو التالي:

يواجه فريق التعاون نظيره الأولمبي على أرضية ملعب شهداء بنينا الساعة الرابعة مساء. ويلعب الصداقة أمام الأهلي طرابلس، بعد المباراة الأولى في الساعة السابعة مساء.

- لجنة المسابقات تحدد مواعيد منافسات كأس ليبيا

- كأس ليبيا تنطلق في أكتوبر المقبل بمواجهات نارية

ويلتقي النصر نظيره دارنس، بملعب أجدابيا، والأخضر يلتقي الاتحاد بملعب المرج، وبنغازي الجديدة يلتقي الأهلي بنغازي، على أرضية ملعب شيخ الشهداء.

ويلعب السويحلي أمام نظيره الهلال سبها، بملعب أبوسليم، بينما يواجه الاتحاد المصراتي نظيره المدينة على أرضية الجميل.

جدول مباريات دور الـ16 بكأس ليبيا. (الإنترنت)