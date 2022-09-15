المنتخب الوطني الأولمبي يفوز على نظيره السوداني

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

حقق المنتخب الوطني الأولمبي، الفوز على نظيره المنتخب الأولمبي السوداني، بهدف دون رد، في المباراة التي جرت بينهما وديا، مساء الخميس، بملعب شهداء بنينا.

وكانت هناك سيطرة واضحة للمنتخب الأولمبي طيلة شوطي المباراة وسنحت له عدة فرص. وسجل هدف المباراة الوحيد إسلام الغناي.

ويعد هذا الفوز هو الثاني للمنتخب الوطني على نظيره السوداني، الذي يخوض معسكرا إعدادا بمدينة بنغازي استعدادا للاستحقاقات المقبلة.

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تأتي هذه المباراة تحضيرا للمنتخب الوطني الأولمبي، لخوض منافسات تصفيات أمم أفريقيا المؤهلة إلى نهائيات أولمبياد باريس 2024.