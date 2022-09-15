ورشة عمل بعنوان «كرة القدم الليبية.. المعوقات والحلول» بجمعية الوفاء الرياضية

طرابلس - بوابة الوسط: صلاح بلعيد

علمت «بوابة الوسط» من مصادر مطلعة، أن جمعية الوفاء الرياضية ستقيم الفترة المقبلة ورشة عمل مهمة بعنوان «كرة القدم الليبية.. المعوقات والحلول».

ويشارك في ورشة العمل شخصيات رياضية معروفة ذات تجربة ورصيد يمكّنها من تقديم الإضافة، وسيتم اختيار مجموعة خبرة في هذه الورشة على أن يجري تحويل التوصيات لوزارة الرياضة والجمعية العمومية للاتحاد الليبي لكرة القدم.

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يذكر أن جمعية الوفاء لها جانب رياضي وإنساني مهم، حيث كرمت هذا العام عدة شخصيات رياضية من القدامى، ونظمت أخيرا بطولة المرحوم خالد النعمي للشطرنج.