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بالفيديو: مدرب المنتخب مارتينز يتحدث عن قائمة «فرسان المتوسط» لوديتي أوغندا وتنزانيا

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 15 سبتمبر 2022, 07:06 مساء
بالفيديو: مدرب المنتخب مارتينز يتحدث عن قائمة «فرسان المتوسط» لوديتي أوغندا وتنزانيا
مدرب المنتخب الوطني الليبي كورينتين مارتينز. (الإنترنت)
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علق المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، المدرب كورينتين مارتينز، على القائمة المستدعاة لخوض البطولة الودية المصغرة، على أرضية ملعب شهداء بنينا، خلال أيام «فيفا» في الفترة بين 21-9 إلى 28-9 في مدينة بنغازي، ويواجه خلالها المنتخب التنزاني والمنتخب الأوغندي.

وقال مارتينز في تصريحات للموقع الرسمي للاتحاد الليبي لكرة القدم: «كما تعلمون أن هذه هي المباراة الثانية مع المنتخب، وواجهنا في المباراة الماضية منتخب باتسوانا في التصفيات، وكما تعلمون الآن الاختلاف بين القائمة الحالية والقائمة السابقة».

12 رياضيا جديدا
وأضاف مارتينز: «12 رياضيا جديدا التحقوا بنا في هذه القائمة، مع غياب بعض اللاعبين للإصابة، أبرزهم محمد التهامي الذي يعاني من إصابة وغياب كل من الشامخ وسند الورفلي». موضحا: «بعض الأندية المحلية بدأت التدريبات من يومين فقط، وهذا يعني أن ليس كل اللاعبين في جاهزية تامة، وغياب رياضيين شباب موجودين مع المنتخب الأولمبي».

جاهزون للفوز
وأشار: «الآن نحن في فترة استعدادية لدينا مباراتين وديتين أمام المنتخب التنزاني والمنتخب الأوغندي، هي منتخبات قوية جدا وتمتلك عناصر جيدة، ونحن جاهزون للفوز بالمباراتين.. في المستقبل المنتخب مفتوح للجيل الجديد من الشباب، وأي لاعب شاب لديه الإمكانات لمساعدة المنتخب سيكون عنصرا مهما هنا في المستقبل، والقائمة مفتوحة لكل الليبيين المحترفين والمحليين، وهدفنا دائما الفوز بالمباريات».

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موقف مؤيد اللافي
واختتم المدير الفني لـ«فرسان المتوسط»: «لدينا مباراة في شهر مارس أمام المنتخب التونسي، وسيتواجد معنا مؤيد اللافي المصاب حاليا، وهو لاعب مهم جدا في المنتخب الوطني».

قائمة المنتخب
وضمت القائمة كلا من «معاذ يونس اللافي ومعاذ عامر المنصوري ومراد أبوبكر الوحيشي، في حراسة المرمى». وعلي معتوق عمران والمعتصم مسعود الصبو وأبوالقاسم رجب الحاج وأحمد محمد المقصي وطارق محمد بشارة  ومحمد منير عبدالسلام وحامد فرج عبدالقادر وناجي محمد دراء وصهيب أبوبكر بن سليمان وصالح الطاهر صالح ومعاذ عبد الباسط عيسى وأحمد كامل التربي ومحمد صالح صولة.

كما ضمت القائمة كلا من: «حمدو المصري الهوني وزكريا محمد الهريش وأنيس محمد السلتو وعمر يوسف الخوجة والسنوسي الهادي عمار ومحمود علي عكاشة ومعتز نصرالدين معروف ودنيال عبدالله الفاضلي وعبدالعاطي الضاوي العباسي».

دورة ودية دولية
تستضيف مدينة بنغازي خلال الفترة من 21 إلى 27 من سبتمبر الجاري الدورة الودية الدولية التي ستقام ضمن أيام «فيفا الدولية» وستشهد الدورة مشاركة ثلاثية ستجمع المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، ومنتخبي تنزانيا وأوغندا.

وستقام المباريات بملعب شهداء بنينا الدولي، وسيستهل المنتخب الوطني مشاركته في هذه الدورة بمواجهة منتخب أوغندا يوم 21 من شهر سبتمبر الجاري، ثم سيلتقي منتخب أوغندا مع منتخب تنزانيا يوم 24 من سبتمبر الجاري، وستختتم الدورة بلقاء سيجمع «فرسان المتوسط» مع منتخب تنزانيا في السابع والعشرين من الشهر الجاري.

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