40 مشاركا في ملتقى حكام كرة القدم ببنغازي

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

تطلق لجنة التحكيم العامة بالاتحاد الليبي لكرة القدم، بالتعاون مع الاتحاد الدولي (فيفا) ملتقى للحكام بمدينة بنغازي في الفترة من 18 إلى 22 سبتمبر الجاري.

ويستهدف مشاركة 40 حكمًا من بينهم 15 حكم وسط وهم معتز الشلماني وعبدالواحد حريويده وأحمد الشلماني ومحمد الهوني وحمزة الثموني وعبدالحميد قشيرة ومحمد الزروق وخليل سنان والجيلاني عثمان ونصيب الهواري ومصطفى الدرسي وأيوب الفرجاني وعصام الفرجاني ورافع الحوتي.

الحكام المساعدون

ويشارك 20 حكمًا مساعدًا وهم حسن العجني وعماد خريش وعلي أبوشكيوه ووحيد الجحاوي وعطية محمد، ومنجي أبوشكيوه، ومحمد العريبي، ومجدي كامل، وداوود لاغا ومحمد التير وحسن التومي وأحمد عوينه وطه قاسم ومروان الحراري وعبدالسلام العوامي وناجي أمطير وإبراهيم الأسعد وأسامة الورفلي وعبدالباسط سعيد ومحمد بلعم.