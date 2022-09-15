الاتحاد العام للملاكمة يهنئ الحكام والمدربين

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

حرص رئيس الاتحاد الليبي للملاكمة، يوسف البهلول، على تهنئة الحكام والمدربين بعد حصولهم على النجمة واحد واعتمادها من قبل الاتحاد الدولي للملاكمة «الأيبا»، والتي أقيمت بمصر، وذلك في إطار السعي لعودة الملاكمة الليبية لسابق عهدها بتكاتف الجميع.

وكانت النتائج كالتالي:

- لؤي الجهمي (مدرب دولي نجمة 1).

- عبدالحكيم عمار (مدرب دولي نجمة 1).

- ناجي محمد (مدرب دولي نجمة 1).

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- عبدالغني إبراهيم (حكم دولي نجمة 1).

- رافع محمد (حكم دولي نجمة 1).

وبهذه المناسبة يتقدم رئيس وأعضاء الاتحاد الليبي للملاكمة بالتهنئة للزملاء لحصولهم على التصنيف الدولي.