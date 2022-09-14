كرواع والمهدي يسجلان الفوز الودي الأول للأهلي بنغازي على أهلي الخرطوم السوداني في بنينا (صور)

القاهرة - بوابة الوسط

فاز فريق كرة القدم الأول بنادي الأهلي بنغازي وديًا بهدفين نظيفين على فريق أهلي الخرطوم السوداني، أمس الثلاثاء، خلال المواجهة التي جمعتهما على ملعب شهداء بنينا ببنغازي استعدادًا للموسم الجديد.



سجل هدفي الأهلي بنغازي أحمد كرواع ومعتز المهدي، كما يستعد الفريق لخوض سلسلة أخرى من المواجهات التجريبية، قبل الدخول في المنافسات الرسمية.

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ويتواجد فريق أهلي الخرطوم في ليبيا، لمواجهة نادي الأخضر الليبي في بطولة «الكونفدرالية»، حيث شارك في الدور التمهيدي فريق الأخضر، وحقق نتيجة إيجابية بعد أن فاز على فريق أهلي الخرطوم بثلاثية نظيفة، على ملعب بنينا.

وتقام مباراة الإياب أيضًا على ملعب شهداء بنينا في السابع عشر من سبتمبر، بعد أن اتفق أهلي الخرطوم والأخضر على إقامة مباراة الإياب في ليبيا نتيجة للظروف المادية الصعبة التي يعاني منها فريق أهلي الخرطوم.

مباراة الأهلي بنغازي وأهلي الخرطوم. (صفحة نادي الأهلي بنغازي عبر فيسبوك)

مباراة الأهلي بنغازي وأهلي الخرطوم. (صفحة نادي الأهلي بنغازي عبر فيسبوك)

مباراة الأهلي بنغازي وأهلي الخرطوم. (صفحة نادي الأهلي بنغازي عبر فيسبوك)

مباراة الأهلي بنغازي وأهلي الخرطوم. (صفحة نادي الأهلي بنغازي عبر فيسبوك)