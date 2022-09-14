Atwasat

يد الجزيرة تتوَّج بالنسخة الأولى لبطولة الشموع

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 14 سبتمبر 2022, 04:16 مساء
يد الجزيرة تتوَّج بالنسخة الأولى لبطولة الشموع
فريق يد الجزيرة. (فيسبوك)
alwasat radio

على الرغم من النقائص وغياب أبرز اللاعبين لؤي المنصوري بداعي الإصابة، فإن فريق نادي الجزيرة لكرة اليد بزوارة نجح في تحقيق الفوز، وتُوِّج بطلًا للنسخة الأولى لبطولة الشموع الودية في كرة اليد.

- تعادل بطعم الخسارة للمنتخب الوطني مع بورندي في «أفريقية اليد» للناشئين

وأقيمت بطولة الشموع لكرة اليد بمدينة مصراتة، تحت تنظيم وإشراف إدارة نادي الشموع بمصراتة، بحسب صفحة نادي الجزيرة بزوارة عبر «فيسبوك».

أيضًا حقق الفريق إنجازات فردية بجانب الفوز بالبطولة، حيث تحصل اللاعب أيوب النائل على جائزة أفضل لاعب في المباراة النهائية، والحارس الهادي دهان على جائزة أفضل حارس في البطولة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

برنامج «Wsport»: المنتخب الوطني يواجه اوغندا وتنزانيا وديا

برنامج «Wsport»: المنتخب الوطني يواجه اوغندا وتنزانيا وديا
«فلوسنا»: ماذا تعرف عن قضية الخرافي والـ«مليار و200 مليون دولار»

«فلوسنا»: ماذا تعرف عن قضية الخرافي والـ«مليار و200 مليون دولار»
قطر ومصر توقعان 3 مذكرات تفاهم خلال زيارة السيسي

قطر ومصر توقعان 3 مذكرات تفاهم خلال زيارة السيسي
جثمان الملكة اليزابيث الثانية في لندن للوداع الأخير

جثمان الملكة اليزابيث الثانية في لندن للوداع الأخير
القمبري لـ«بوابة الوسط»: مقترحان لدوري الطائرة الليبي.. واجتماع طرابلس لدراسة الأمر

القمبري لـ«بوابة الوسط»: مقترحان لدوري الطائرة الليبي.. واجتماع طرابلس لدراسة ...
السودانيون يستعيدون ذكرى زيارة الملكة إليزابيث بعد رحيلها

السودانيون يستعيدون ذكرى زيارة الملكة إليزابيث بعد رحيلها
40 عاما على مجزرة صبرا وشاتيلا.. ذكريات ناجين مع «رائحة الجثث» و«فظائع القتل»

40 عاما على مجزرة صبرا وشاتيلا.. ذكريات ناجين مع «رائحة الجثث» و«فظائع القتل»
واشنطن تحذر من أي تدخل في انتخاباتها بعد تقرير استخباراتي

واشنطن تحذر من أي تدخل في انتخاباتها بعد تقرير استخباراتي
لماذا سجلت الولايات المتحدة تباطؤا في التضخم أقل من المتوقع؟

لماذا سجلت الولايات المتحدة تباطؤا في التضخم أقل من المتوقع؟
كاركاتير حليم - عقيلة صالح يصل قطر في زيارة رسمية

كاركاتير حليم - عقيلة صالح يصل قطر في زيارة رسمية
«هنا ليبيا»: المطالبة بتفعيل دستور الاستقلال تعود إلى الواجهة

«هنا ليبيا»: المطالبة بتفعيل دستور الاستقلال تعود إلى الواجهة
برنامج «Wsport»: صولة والسنوسي يغادران منافسات كأس الإتحاد الأسيوية

برنامج «Wsport»: صولة والسنوسي يغادران منافسات كأس الإتحاد الأسيوية
«اقتصاد بلس»: استياء شعبي من تدهور الاقتصاد وشبح الركود يطارد تجار طرابلس

«اقتصاد بلس»: استياء شعبي من تدهور الاقتصاد وشبح الركود يطارد تجار طرابلس
كاركاتير خيري - الغرب وبرنامج إيران النووي

كاركاتير خيري - الغرب وبرنامج إيران النووي
جونثان وينر لـ«باتيلي»: ابعد عن النخبة الحالية.. حان الوقت للذهاب إلى البلديات

جونثان وينر لـ«باتيلي»: ابعد عن النخبة الحالية.. حان الوقت للذهاب إلى البلديات
وزارة التعليم تعلن آخر التفاصيل بشأن طباعة وتوريد الكتاب المدرسي

وزارة التعليم تعلن آخر التفاصيل بشأن طباعة وتوريد الكتاب المدرسي
كاركاتير خيري - المنظومات الإلكترونية في ليبيا

كاركاتير خيري - المنظومات الإلكترونية في ليبيا
مهمة صعبة.. خبرة باتيلي تصطدم بـ«قوة قاهرة»

مهمة صعبة.. خبرة باتيلي تصطدم بـ«قوة قاهرة»
 المزيد من رياضة محلية

تعليقات

عناوين ذات صلة
منتخبات رفع الأثقال تستعد لبطولتي أفريقيا في القاهرة والمغرب
منتخبات رفع الأثقال تستعد لبطولتي أفريقيا في القاهرة والمغرب
الرباع الليبي إحسان شلابي: حُرمت من المشاركة في بطولة التضامن الإسلامي
الرباع الليبي إحسان شلابي: حُرمت من المشاركة في بطولة التضامن ...
الكشف عن قائمة المنتخب الوطني استعدادًا لوديتي أوغندا وتنزانيا
الكشف عن قائمة المنتخب الوطني استعدادًا لوديتي أوغندا وتنزانيا
القمبري لـ«بوابة الوسط»: مقترحان لدوري الطائرة الليبي.. واجتماع طرابلس لدراسة الأمر
القمبري لـ«بوابة الوسط»: مقترحان لدوري الطائرة الليبي.. واجتماع ...
الطب البشري يفوز على الزراعة في دوري طلاب جامعة طرابلس
الطب البشري يفوز على الزراعة في دوري طلاب جامعة طرابلس
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
الاتحاد يسقط بهدف أمام بطل بورندي في مستهل مشوار دوري الأبطال
الاتحاد يسقط بهدف أمام بطل بورندي في مستهل مشوار دوري ......
«روما» يشق للأخضر الليبي فوزا مثيرا بثلاثية على أهلي الخرطوم في بداية مشوار «الكونفدرالية»
«روما» يشق للأخضر الليبي فوزا مثيرا بثلاثية على أهلي الخرطوم......
ليبيا تهزم عمان في كأس العرب للناشئين (فيديو)
ليبيا تهزم عمان في كأس العرب للناشئين (فيديو)...
انتهت عبر «WTV».. الأخضر 3 - 0 أهلي الخرطوم
انتهت عبر «WTV».. الأخضر 3 - 0 أهلي الخرطوم...
تعرف على مباريات المجموعة الأولى في الدوري الليبي الممتاز للموسم الجديد
تعرف على مباريات المجموعة الأولى في الدوري الليبي الممتاز ......
المزيد
كرواع والمهدي يسجلان الفوز الودي الأول للأهلي بنغازي على أهلي الخرطوم السوداني في بنينا (صور)
كرواع والمهدي يسجلان الفوز الودي الأول للأهلي بنغازي على ......
يد الجزيرة تتوَّج بالنسخة الأولى لبطولة الشموع
يد الجزيرة تتوَّج بالنسخة الأولى لبطولة الشموع...
الأهلي بنغازي يمثل ليبيا في عربية السلة بالكويت
الأهلي بنغازي يمثل ليبيا في عربية السلة بالكويت...
الطب البشري يفوز على الزراعة في دوري طلاب جامعة طرابلس
الطب البشري يفوز على الزراعة في دوري طلاب جامعة طرابلس...
القمبري لـ«بوابة الوسط»: مقترحان لدوري الطائرة الليبي.. واجتماع طرابلس لدراسة الأمر
القمبري لـ«بوابة الوسط»: مقترحان لدوري الطائرة الليبي.. ......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط