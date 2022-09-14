يد الجزيرة تتوَّج بالنسخة الأولى لبطولة الشموع

القاهرة - بوابة الوسط

على الرغم من النقائص وغياب أبرز اللاعبين لؤي المنصوري بداعي الإصابة، فإن فريق نادي الجزيرة لكرة اليد بزوارة نجح في تحقيق الفوز، وتُوِّج بطلًا للنسخة الأولى لبطولة الشموع الودية في كرة اليد.

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وأقيمت بطولة الشموع لكرة اليد بمدينة مصراتة، تحت تنظيم وإشراف إدارة نادي الشموع بمصراتة، بحسب صفحة نادي الجزيرة بزوارة عبر «فيسبوك».

أيضًا حقق الفريق إنجازات فردية بجانب الفوز بالبطولة، حيث تحصل اللاعب أيوب النائل على جائزة أفضل لاعب في المباراة النهائية، والحارس الهادي دهان على جائزة أفضل حارس في البطولة.