الأهلي بنغازي يمثل ليبيا في عربية السلة بالكويت...

تنطلق بدولة الكويت بداية من 5 أكتوبر المقبل بطولة الأندية العربية لكرة السلة في نسختها الـ34 بمشاركة 16 فريقًا وزعت على أربع مجموعات.
- سلة براعم الهلال تتأهب للمشاركة في البطولة الدولية بالمنستير
ممثل ليبيا الوحيد في البطولة الأهلي بنغازي وضعته القرعة في المجموعة الأولى.
المجموعة الأولى: الأهلي بنغازي والكويت الكويتي والاتحاد السكندري المصري وأهلي حلب السوري.
المجموعة الثانية: الأهلي المصري والرياضي اللبناني والغرافة القطري والميناء اليمني.
المجموعة الثالثة: الأهلي البحريني والبشائر العماني وكاظمة الكويتي والسد القطري.
المجموعة الرابعة: الجهراء الكويتي وبيروت اللبناني ووداد بوفريك الجزائري ودجلة العراقي.
مباريات الأهلي بنغازي
يخوض الأهلي بنغازي 3 مباريات في الدور الأول للبطولة، الأربعاء 5 أكتوبر، الأهلي بنغازي يلتقي الكويت الكويتي، والخميس 6 أكتوبر، يتبارى مع الاتحاد السكندري، والجمعة 7 أكتوبر يلتقي مع أهلي حلب السوري.
تعليقات