الأهلي بنغازي يمثل ليبيا في عربية السلة بالكويت

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

تنطلق بدولة الكويت بداية من 5 أكتوبر المقبل بطولة الأندية العربية لكرة السلة في نسختها الـ34 بمشاركة 16 فريقًا وزعت على أربع مجموعات.

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ممثل ليبيا الوحيد في البطولة الأهلي بنغازي وضعته القرعة في المجموعة الأولى.

المجموعة الأولى: الأهلي بنغازي والكويت الكويتي والاتحاد السكندري المصري وأهلي حلب السوري.

المجموعة الثانية: الأهلي المصري والرياضي اللبناني والغرافة القطري والميناء اليمني.

المجموعة الثالثة: الأهلي البحريني والبشائر العماني وكاظمة الكويتي والسد القطري.

المجموعة الرابعة: الجهراء الكويتي وبيروت اللبناني ووداد بوفريك الجزائري ودجلة العراقي.