الطب البشري يفوز على الزراعة في دوري طلاب جامعة طرابلس

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

خطف أمس الإثنين فريق كلية الطب البشري بطاقة التأهل للدور نصف النهائي لدوري طلاب جامعة طرابلس، بعد فوزه العريض على كلية الزراعة بخمسة أهداف مقابل هدف واحد.

سير المباراة

شوط المباراة الأول انتهى بتقدم كلية الطب البشري بهدف دون مقابل، جاء بإمضاء اللاعب أحمد كشلاف، ومع بداية الشوط الثاني تحصل الطب البشري على ركلة جزاء نجح اللاعب بشير نصير في تحويلها إلى هدف، ذلل بعدها الزراعة الفارق بهدف للاعب مصطفى التركي.

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كانت بعده السيطرة لفريق الطب البشري الذي تمكن من إضافة ثلاثة أهداف جاء بإمضاء اللاعبين محمد نصير وبشير نصير من ركلة جزاء وأحمد خميس.

أفضل لاعب

تحصل لاعب الطب البشري معاذ المخرم على جائزة أفضل لاعب في المباراة، وأدار المباراة الحكم أسامة البرق وصلاح العربي وعبدالرحمن القاضي، وأشهر الحكم البطاقة الحمراء ثلاث مرات للاعبين محمد بن عيسى لاعب الطب البشري، ولاعبي الزراعة نوري محمد وعبدالمالك محمد.