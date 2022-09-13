الكشف عن قائمة المنتخب الوطني استعدادًا لوديتي أوغندا وتنزانيا

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

أعلن المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، الفرنسى كورنثيانز مارتينز، قائمة لاعبي «فرسان المتوسط» التي تستعد لخوض مباريات في البطولة الودية المصغرة، على أرضية ملعب شهداء بنينا، خلال أيام «فيفا».

وضمت القائمة كلًا من «معاذ يونس اللافي ومعاذ عامر المنصوري ومراد أبوبكر الوحيشي، في حراسة المرمى». وعلي معتوق عمران والمعتصم مسعود الصبو وأبوالقاسم رجب الحاج وأحمد محمد المقصي وطارق محمد بشارة ومحمد منير عبدالسلام وحامد فرج عبدالقادر وناجي محمد دراء وصهيب أبوبكر بن سليمان وصالح الطاهر صالح ومعاذ عبد الباسط عيسى وأحمد كامل التربي ومحمد صالح صولة.

كما ضمت القائمة كلًا من: «حمدو المصري الهوني وزكريا محمد الهريش وأنيس محمد السلتو وعمر يوسف الخوجة والسنوسي الهادي عمار ومحمود علي عكاشة ومعتز نصرالدين معروف ودنيال عبدالله الفاضلي وعبدالعاطي الضاوي العباسي».

وقد خلت القائمة من المحترفين المعتصم المصراتي وأحمد بن علي وإسماعيل التاجوري وغيرهم من المحترفين.

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دورة ودية دولية

تستضيف مدينة بنغازي خلال الفترة من 21 إلى 27 من شهر سبتمبر الجاري الدورة الودية الدولية التي ستقام ضمن أيام «فيفا الدولية» وستشهد الدورة مشاركة ثلاثية ستجمع المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، ومنتخبي تنزانيا وأوغندا.

وستقام المباريات بملعب شهداء بنينا الدولي وسيستهل المنتخب الوطني مشاركته في هذه الدورة بمواجهة منتخب أوغندا يوم 21 من شهر سبتمبر الجاري، ثم سيلتقى منتخب أوغندا مع منتخب تنزانيا يوم 24 من الشهر الجاري، وستختتم الدورة بلقاء سيجمع «فرسان المتوسط» مع منتخب تنزانيا في السابع والعشرين من الشهر الجاري.

قائمة المنتخب الوطني استعدادًا لوديتي أوغندا وتنزانيا. (حساب الاتحاد الليبي عبر فيسبوك)