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منتخبات رفع الأثقال تستعد لبطولتي أفريقيا في القاهرة والمغرب

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس الثلاثاء 13 سبتمبر 2022, 04:38 مساء
منتخبات رفع الأثقال تستعد لبطولتي أفريقيا في القاهرة والمغرب
صلاح الأدهم. (فيسبوك)
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تستعد المنتخبات الليبية لرفع الأثقال في فئات الناشئين والشباب والكبار للمشاركة في بطولتي أفريقيا بالمغرب والتي سوف يشارك فيها 15 رياضيا من فئة منتخبات الناشئين والشباب، وبطولة أفريقيا للكبار والتي سيشارك فيها ثلاثة رباعين وهم: إحسان شلابي في وزن 73كلغ، والرباع أحمد أبوزرابة في وزن 102كلغ، وعمر العجمي في وزن 89 كلغ، والتي ستقام بمصر في 26 أكتوبر المقبل.

حديث مهم لمدرب المنتخب
وفي تصريح خاص إلى «بوابة الوسط» قال مدرب المنتخب الوطني لرفع الأثقال، صلاح الأدهم، «إن المنتخبات الوطنية استعدت جيدا لهذه البطولة من خلال معسكر داخلي أقيم في صالة المنتخبات استمر لمدة ستة أشهر، رغم الظروف الصعبة والتي من بينها عدم وجود الدعم المالي للاتحاد منذ عامين».

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وأضاف «أيضا عدم وجود صالة رياضية مخصصة للمنتخبات الوطنية، ومن بينها منتخبات رفع الأثقال، حيث إن الصالة التي يتدرب فيها المنتخب هي صالة مؤجرة».

مشاركة غير عادية
وأكمل «رغم كل التحديات سنحقق نتائج إيجابية ولن تكون مشاركة عادية بإذن الله».

يشار إلى أن اتحاد رفع الأثقال أوقف نشاطه الداخلي بسبب عدم وجود الدعم من قبل وزارة الرياضة واهتم بمشاركات المنتخبات الوطنية فقط وسخر لها الإمكانات المتوفرة لديه.

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