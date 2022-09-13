مصراتة تحتضن البطولة الرابعة للثلاثي الحديدي «الترايثلون»

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

تحتضن مدينة مصراتة في الرابع والعشرين من سبتمبر الجاري البطولة الرابعة للثلاثي الحديدي «الترايثلون»، وذلك على شاطئ مصنع الحديد والصلب الذي سيستضيف الفعاليات التي يشرف عليها الاتحاد العام الليبي لـ«الترايثلون» والاتحاد الفرعي بمصراتة.

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ومن أجل إنجاح البطولة اجتمع أمس الإثنين رئيس الاتحاد الفرعي لـ«الترايثلون» بالمنطقة الوسطى هاني عبدالمطلب مع رئيس قسم الإعلام بالشركة الليبية للحديد والصلب محمد الخمارية لوضع الترتيبات النهائية لاستضافة البطولة.

تقام بطولة ليبيا لـ«الترايثلون» للأندية بمدينة مصراتة وتحديدًا بمصيف الحديد والصلب وتحت الرعاية والإشراف الكامل لشركة الليبية للحديد والصلب.

وكان الاتحاد العام قد نظم خلال الفترة الماضية ثلاث بطولات في طرابلس وزوارة وبنغازي وهذه البطولة ستكون ختام الموسم الرياضي ومن خلاله سيجري اختيار عناصر المنتخب الوطني للثلاثي الحديدي «الترايثلون».