طرابلس تحتضن نهائيات ليبيا لكرة المضرب

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

أكد الأمين العام للاتحاد الليبي لكرة المضرب، محمد سعيد، في تصريح خاص إلى «بوابة الوسط» أن بطولة ليبيا لكرة المضرب للفئات السنية تحت 12، 14، 18 عاما ستقام على ملاعب التنس بالمدينة الرياضية بطرابلس بداية من 19 سبتمبر الجاري.

وأضاف سعيد قائلا «تأهل لنهائيات بطولة تحت 12 عاما اللاعبون عابد الموهوب وعاصم الموهوب والمنتصر سويلم وعبد الله الحمادي وأحمد رفيق وأنس الطيب وعمر دغيم ومالك فلفل ومحمد عاشور وأدم الغنودي».

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وأوضح «تأهل لنهائيات بطولة تحت 14عاما اللاعبون عبدالرحمن بن عتيقة ومحمد فرج الصابر ويوسف فوزي العماري ومهاب الفاضلي ومحمد صلاح الزناتي ومؤنس شحاتة وسند الطيب وإلياس امسلم وهيثم الكرشودي وأحمد الكرشودي ومعاذ الحميدي».

واختتم «في بطولة البنات تأهلت اللاعبات هديل العوامي وغنى عاشور وبتول جميع وسارة فلفل».

منافسات كرة المضرب. (فيسبوك)