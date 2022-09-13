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«تقنية المعلومات» في نصف نهائي دوري جامعة طرابلس على حساب «التربية البدنية»

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس الثلاثاء 13 سبتمبر 2022, 10:30 صباحا
«تقنية المعلومات» في نصف نهائي دوري جامعة طرابلس على حساب «التربية البدنية»
دوري جامعة طرابلس. (فيسبوك)
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انطلقت أمس الإثنين على ملعب الجامعة أولى مباريات الدور ربع النهائي لدوري طلاب جامعة طرابلس لكرة القدم، وجمعت كلية التربية البدنية وكلية تقنية المعلومات بإدارة الحكم سلام أحمد والمساعدين عبدالمنعم رزق وياسين الجراح.

سير المباراة
فريق كلية التربية البدنية كان الأكثر استحواذا على الكرة، ولاحت له عدة فرص أبرزها التسديدتين في العارضة، لتنتهي المباراة في زمنها الرسمي بالتعادل من دون أهداف، وتم اللجوء إلى ركلات الترجيح مباشرة.

مسلسل ركلات الترجيح
سدد ركلات كلية التربية البدنية، عمر ساسي وعوني ومحمد خليفة ويوسف بن حامد وأحمد الكانوني ولقمان عبدالمطلب ومعاذ أبوشينة ومحمد عارف، أما فريق كلية المعلومات فسدد له أكرم فارس ومحمد الرياني ديكو وزين بن مسعود وحسام عبدالدايم وخالد جمعة وأحمد شقرون وعبدالرؤوف المعلول وربيع الحبيب.

- كلية التربية البدنية تلتقي «تقنية المعلومات» في ربع نهائي دوري طلاب جامعة طرابلس

وانتهت المباراة بفوز تقنية المعلومات بركلات الترجيح (6-5)، ليغادر أبرز المرشحين كلية التربية البدنية سباق البطولة وأصبح خارج الحسابات، حارس تقنية المعلومات طه أبودية كان له دور بارز في تأهل فريقه للدور نصف النهائي لتألقه في المباراة، وصده ركلتي ترجيح.

بقية المباريات
اليوم الثلاثاء سيكون الموعد مع ثاني مباريات الدور ربع النهائي، وتجمع كلية الزراعة مع الطب البشري، والأربعاء كلية التربية قصر بن غشير تلتقي التقنية الطبية، والخميس كلية طب الأسنان تتبارى مع كلية الاقتصاد.

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