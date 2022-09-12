سر غياب الطرف الليبي الرابع في أفريقيا وسط تفوق الأهلي طرابلس والأخضر وترقب للاتحاد

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

شارك في الدور التمهيدي الـ64 من بطولتي دوري أبطال أفريقيا وكأس الاتحاد الأفريقي «الكونفدرالية»، ثلاثة فرق ليبية من أصل أربعة، حيث شاركت فرق الأهلي طرابلس والاتحاد في دوري الأبطال، بينما شارك فريق الأخضر، وأخلد فريق النصر الطرف الثاني في «الكونفدرالية» للراحة، حيث أُعفي من المشاركة في الدور.

نتائج دوري الأبطال

فريق الأهلي طرابلس عاد من زنجبار بنتيجة إيجابية وقطع أكثر من نصف المسافة نحو التأهل للدور الثاني، بعد فوزه على فريق «كمكم» الزنجباري بهدفين نظيفين في أرضه، وتقام مباراة الإياب في ملعب شهداء بنينا في السابع عشر من شهر سبتمبر الجاري.

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فريق الاتحاد أضاع عدة فرص وإن كان الأداء غير مقنع وخصوصا في الشوط الأول، وخسر مباراة الذهاب بنتيجة هدف دون رد، ويطمح للتعويض، وفي انتظار رد الاعتبار في مباراة الإياب، والتي ستقام في ملعب شهداء بنينا في الثامن عشر من سبتمبر الجاري.

منافسات الكونفدرالية

شارك في الدور التمهيدي فريق الأخضر، وحقق نتيجة إيجابية بعد أن فاز على فريق أهلي الخرطوم بثلاثية نظيفة، وهو الآخر قطع نصف المسافة للتأهل للدور الثاني، ويكفي الفريق حتى التعادل السلبي للتأهل.

مباراة الإياب ستقام أيضا في ملعب شهداء بنينا في السابع عشر من سبتمبر، بعد أن اتفق أهلي الخرطوم والأخضر على إقامة مباراة الإياب في ليبيا نتيجة للظروف المادية الصعبة التي يعاني منها فريق أهلي الخرطوم.

الفريق الثاني في كأس «الكونفدرالية» فريق النصر والذي أُعفي من الدور وفي انتظار من ينافسه في الدور الثاني.