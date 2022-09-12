كلية التربية البدنية تلتقي «تقنية المعلومات» في ربع نهائي دوري طلاب جامعة طرابلس

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

ينطلق على ملعب الجامعة، اليوم الإثنين، أولى مباريات الدور ربع النهائي لدوري طلاب جامعة طرابلس لكرة القدم تحت إشراف وتنظيم إدارة النشاط العام بالجامعة.

وتقام المنافسات بالتعاون والتنسيق مع اتحاد طلبة جامعة طرابلس، ومباراة الافتتاح اليوم ستجمع كلية التربية البدنية مع كلية تقنية المعلومات.

بقية المباريات

غدا الثلاثاء كلية الزراعة تلتقي الطب البشري، والأربعاء كلية التربية قصر بن غشير مع التقنية الطبية، والخميس كلية طب الأسنان تتبارى مع كلية الاقتصاد.

يشار إلى أن الدور ربع النهائي، وبقية الأدوار بالبطولة ستقام بنظام خروج المغلوب من مباراة واحدة، وفي حالة انتهاء المباراة بالتعادل يتم اللجوء مباشرة إلى ركلات الترجيح.