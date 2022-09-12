جامعة مصراتة تتوج بكأس وذهبية الجامعات الليبية في كرة قدم الصالات

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

اختُتمت بمصراتة بطولة الجامعات الليبية لكرة القدم داخل الصالات والتي تزامنت مع بداية الاحتفالات باليوم العالمي للرياضة الجامعية.

البطولة من تنظيم الاتحاد العام لطلبة جامعة مصراتة تحت إشراف الاتحاد الليبي لرياضة الطلاب وبرعاية المنطقة الحرة بمصراتة ومجموعة هامان.

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يشارك أيضا 15 جامعة من مختلف المدن الليبية من طبرق والبيضاء وبنغازي وأجدابيا والبريقة ومصراتة وزليتن والخمس وترهونة وبني وليد وغريان والزنتان وسبها وطرابلس.

وتوجت جامعة مصراتة بكأس وذهبية البطولة بعد الفوز في المباراة النهائية على جامعة طرابلس بنتيجة ثمانية أهداف مقابل هدفين (8-2).

مفكرة النتائج

مصراتة × النجم الساطع (4-2).

أجدابيا × الزيتونة (5-1).

المرقب × طبرق (4-1).

الزنتان × عمر المختار (4-3).

طرابلس × درنة (2-صفر).

غريان × الحاضرة (4-2).

بني وليد × سبها (5-2).

بنغازي × الأسمرية (5-3).

عمر المختار × طبرق (3-صفر).

سبها × الأسمرية (3-2).

النجم الساطع × الزيتونة (2-1).

مصراتة × أجدابيا (1- صفر).

المرقب × الزنتان (3-2).

طرابلس × غريان (3-3) ركلات الترجيح (3-1).

بنغازي × بني وليد (4-2).

الدور النصف نهائي

مصراتة × المرقب (6-2).

طرابلس × بنغازي (11-6).

النهائي

مصراتة × طرابلس (8-2).

حفل التتويج

وفي ختام البطولة أقيم حفل التتويج بحضور رئيس المجلس البلدي بمصراتة دكتور عمر النعاس محمد، ورئيس مجلس الأعيان والحكماء محمد الرجوبي، ورئيس جامعة مصراتة دكتور محمد الدنفور، ورئيس جامعة طرابلس المكلف دكتور خالد غومة.

أيضا شارك النائب الأول باتحاد كرة القدم خميس آدم، والمدير التنفيذي للأكاديمية الأولمبية الليبية دكتور حدهم العابد، والأمين العام للاتحاد الليبي لرياضة الطلاب طارق حشاد.

وكذلك المدير الإداري أسامة التامزوي، والمدير الفني للمنتخب الجامعي للصالات ناجي التومي، ومدرب منتخب الصالات هشام الزياني، ورئيس الاتحاد العام لطلبة جامعة مصراتة مصعب قصيبات.

جوائز البطولة

وجرى خلال حفل التتويج تسليم كأس البطولة والميدالية الذهبية لفريق جامعة مصراتة، إضافة إلى شاشات عرض مرئي وتسلم فريق جامعة طرابلس الميداليات الفضية وتحصل على جائزة أفضل لاعب إبراهيم المهلهل من جامعة مصراتة وجائزة أفضل هداف للاعب عبدالسلام الترهوني من جامعة طرابلس.

وتوج حارس جامعة مصراتة منصور الدوشي بجائزة أحسن حارس في البطولة.

بطولة الجامعات الليبية لكرة القدم. (فيسبوك)

بطولة الجامعات الليبية لكرة القدم. (فيسبوك)

بطولة الجامعات الليبية لكرة القدم. (فيسبوك)